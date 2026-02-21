Ricardo Montaner brindará su primer show en Argentina de su gira "El Último Regreso Tour 2026"

El cantante Ricardo Montaner brindará este sábado en el Movistar Arena su primer show en la Argentina, en el marco de su gira "El Último Regreso Tour 2026", con producción de Fenix Entertainment.

Montaner se presentará también este domingo 22 y el viernes 27 de febrero, fecha que agregó tras agotar las primeras dos funciones.

El cantante se encuentra desde el viernes en el país junto a su familia, que lo acompañará en todas las noches en Buenos Aires, en las que desplegará sus más de 40 años de trayectoria.

Se esperan “sorpresas” para la primera noche de la gira, que se especula con que podría ser la última del cantante.

El tour también lo llevará a las ciudades de Rosario y Córdoba. Luego, iniciará un recorrido internacional con paradas en Uruguay, Colombia, México, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos y España, entre otros países, con más de 120 conciertos.

Días atrás, Montaner dialogó con Marley y se mostró expectante y entusiasmado por los espectáculos que brindará en su país natal.

"Recuperé todo mi repertorio anterior, que lo habíamos perdido. Entonces, todo eso me ocupé durante dos años, metiéndome a estudio. Grabé seis álbumes en dos años. Y eso fue para mí, aparte de alejarme de los escenarios, fue un momento de reencuentro con ese Ricardo que a veces por la vorágine te pierdes. Entonces, para mí fue muy bonito estos dos años y medio que estuve como metido para adentro", aseguró Montaner.

Luego explicó cómo le llegó la propuesta para volver a los escenarios: "Y ahora regresar, la gente de Fénix, con los que tengo ya más de 30 años trabajando, me plantearon un tour mundial. Y me sonó como ¡wow! mundial, sí, mundial. A tu regreso queremos tener el tour mundial. Y son más de 120 fechas. Un montón".

Este importante tour le tomará el 2026 y parte del 2027 para recorrer todas las ciudades en las que sus fanáticos lo esperan ansiosos: "Gracias a Dios se han ido agotando, acabando las entradas, las primeras funciones. Y hemos ido agregando como en Buenos Aires, que ya agregamos tres".

Fuente: Noticias Argentinas.