La Unión de Colón recibe a El Talar con el objetivo de seguir arriba

Este sábado a partir de las 21 se disputará un nuevo encuentro con participación entrerriana en el marco de la Liga Argentina de Básquet. La Unión de Colón, tercero de la Conferencia Sur, recibirá a El Talar en la continuidad de un certamen que lo tiene como animador.

El conjunto colonense suma 15 victorias y siete derrotas. En su última presentación ante Pergamino Básquet, el conjunto entrerriano se llevó un buen triunfo por 95-90 el pasado lunes. Esa fue su segunda victoria consecutiva: previamente había vencido a Pico FC por 97-75.

El Talar, por su parte, está en plena gira entrerriana, en la que perdió sus dos encuentros previos. Ante Central Entrerriano fue derrota el pasado miércoles 18 por 95-75; mientras que ante Rocamora también perdió el jueves 19, pero en este caso por un ajustado 79-78. El conjunto bonaerense está 11° en la tabla con récord 10-14.

Entre los dirigidos por Martín Guastavino destaca el aporte de Matías Caire con 15,6 puntos, seguido de cerca por Rodrigo Acuña, quien suma 14,7 tantos por juego. En el elenco bonaerense, por su parte, sobresale el aporte de Matías Cueva, quien lleva 14,5 puntos por partido, seguido por Aaron Pablo con 11,4 puntos por duelo.

El partido se llevará a cabo en el estadio Carlos Delasoie, escenario en el que La Unión solo perdió un encuentro en lo que va del campeonato: 85-80 ante Central Entrerriano. Lo demás fueron 12 victorias.

En el antecedente ante El Talar hubo triunfo del conjunto bonaerense por un ajustado 82-81 en el estadio Roberto Contini el pasado 24 de enero.