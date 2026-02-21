Con cinco partidos continúa la fecha interzonal de la Liga Profesional

Tigre está invicto y buscará una nueva victoria en el cierre del sábado.

La acción correspondiente a la Liga Profesional contará con un buen número de encuentros este sábado. Serán cinco en total habiendo dos juegos en simultáneo a partir de las 17 y desde las 19.15. La actividad por la sexta fecha, compuesta por duelos interzonales, comenzará en Mendoza y Vicente López.

17: Independiente Rivadavia - Independiente

Uno de los encuentros que dará inicio a la actividad tendrá lugar en el estadio Bautista Gargantini. Independiente Rivadavia recibirá a Independiente de Avellaneda desde las 17. El duelo contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Pablo Echavarría. La transmisión será de ESPN premium.

La Lepra viene de sufrir su primera derrota del torneo (1-0 ante Belgrano), pero suma 12 puntos y se ubica en la segunda posición de la Zona B. El Rojo, por su parte, viene de derrotar a Lanús por 2-0, con lo que llegó a nueve unidades y está quinto en la Zona A.

De no mediar sorpresa, la única presencia entrerriana en el encuentro sería la del concordiense Leonardo Godoy con la camiseta del Rojo. En ese mismo equipo también diría presente el ex Patronato Gabriel Ávalos.

-Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa; Alejo Osella, José Florentín, Tomás Bottari, Juan Elordi; Matías Fernández, Sebastián Villa; Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.



Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán; Walter Mazzantti, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.

17: Platense - Barracas Central

El otro encuentro que comenzará a las 17 será entre Platense y Barracas Central. El enfrentamiento será en el estadio Ciudad de Vicente López y contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, acompañado en el VAR por Ariel Penel. La transmisión del encuentro será de ESPN premium.

El Calamar viene de empatar 0-0 ante Boca como visitante, con lo que suma ocho puntos y se ubica séptimo en la tabla. El Guapo, por su lado, perdió su último partido ante Rosario Central por 2-0, con lo que quedó en la 12ª posición de la Zona B con apenas cinco unidades.

Entre las probables formaciones no se desprenden presencias entrerrianas para este encuentro.

-Probables formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia.

DT: Walter Zunino.



Barracas Central: Marcelo Miño; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios, Iván Guaraz; Tomás Porra, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Facundo Bruera.

DT: Rubén Insua.

19.15: Banfield - Newell’s

A partir de las 19.15 también habrá dos encuentros en simultáneo. Uno de ellos será en el estadio Florencio Sola entre Banfield y Newell’s. El árbitro del encuentro será Facundo Tello, acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio. La transmisión de este partido será de ESPN premium.

El Taladro viene de perder como local ante Racing por 2-0, con lo que suma cuatro puntos y está en la 13ª posición de la Zona B; la Lepra, por su parte, suma apenas dos unidades y una de ellas fue producto de su último empate 1-1 ante Deportivo Riestra.

En la previa del encuentro no se presumen presencias entrerrianas en ninguno de los dos elencos desde el arranque.

-Probables formaciones:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Ignacio País, Lisandro Piñero; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta.

DT: Pedro Troglio.



Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Gabriel Risso Patrón; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Marcelo Esponda, Walter Núñez; Michael Hoyos e Ignacio Ramírez.

DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

19.15: Deportivo Riestra - Huracán

El otro partido que comenzará a las 19.15 será entre Deportivo Riestra y Huracán. El duelo en el estadio Guillermo Laza de Pompeya, Buenos Aires, contará con el arbitraje de Fernando Echenique, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. La transmisión será de TNT Sports.

El Malevo viene de empatar 1-1 con Newell’s, con lo que llegó a dos unidades y se ubica en la 14ª posición de la Zona A, solo por encima de la Lepra. Huracán, por su lado, está en la sexta posición de la Zona B con ocho unidades luego de su reciente triunfo ante Sarmiento de Junín por 1-0.

De no haber sorpresas, el equipo de Diego Martínez contará con el federalense Fabio Pereyra como titular. En el anfitrión, por otra parte, jugarán el paranaense Ignacio Arce y el ex Patronato Jonathan Herrera.

-Probables formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Facundo Miño, Rodrigo Gallo; Pedro Ramírez, Pablo Monje, Jonatan Goitía; Antony Alonso, Nicolás Benegas, Jonathan Herrera.

DT: Gustavo Benítez.



Huracán: Hernán Galíndez; Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil, César Ibáñez; Alejandro Martínez, Jordy Caicedo, Oscar Cortés.

DT: Diego Martínez.

21.30: Central Córdoba - Tigre

El último encuentro de la jornada será entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Tigre. A partir de las 21.30, el Ferroviario recibirá al Matador en el estadio Madre de Ciudades. El árbitro será Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Nicolás Ramírez. La transmisión será de ESPN.

El equipo de Diego Dabove llega como líder de la Zona B luego de vencer a Aldosivi por 1-0 y alcanzar así los 13 puntos en el torneo. El Ferroviario, por su parte, cayó por 2-0 ante Instituto de Córdoba y se ubica en la 13ª posición de la Zona A con apenas cuatro unidades.

Entre las probables formaciones para este encuentro, el local contaría con el entrerriano Horacio Tijanovich desde el arranque; mientras que el visitante presentará al ex Patronato Ignacio Russo.

-Probables formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Matías Vera, Tiago Cravero, Marco Iacobellis, Horacio Tijanovich; Michael Santos, Alan Laprida.

DT: Lucas Pusineri.



Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo, David Romero.

DT: Diego Dabove.

Fuentes: Diario Huarpe, Diario Mendoza, La Capital, TyC Sports y Diario Panorama.