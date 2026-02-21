Cultura

Ritmos Argentinos llega a Galarza con música al aire libre

21 de Febrero de 2026 - 11:29

Ritmos Argentinos llevará música este sábado a Galarza.

Será este sábado desde las 20, en el Parque Paseo del Ferrocarril. Con entrada libre y gratuita, organizan las secretarías de Cultura de Nación y Entre Ríos junto a la Municipalidad de Galarza.

Se presentarán: Nahuel Borrá, La Sin Nombre, Híbridos y Karel Fleites y la Nave del Regreso.

También habrá una suelta de libros a cargo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

Ritmos Argentinos es una iniciativa con perspectiva federal que busca promover artistas emergentes y locales. Dentro de la misma propuesta, el escenario móvil pasará este viernes por Colón, desde las 20hs en la explanada del puerto de esa ciudad.

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos