Ritmos Argentinos llega a Galarza con música al aire libre

Será este sábado desde las 20, en el Parque Paseo del Ferrocarril. Con entrada libre y gratuita, organizan las secretarías de Cultura de Nación y Entre Ríos junto a la Municipalidad de Galarza.

Se presentarán: Nahuel Borrá, La Sin Nombre, Híbridos y Karel Fleites y la Nave del Regreso.

También habrá una suelta de libros a cargo de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

Ritmos Argentinos es una iniciativa con perspectiva federal que busca promover artistas emergentes y locales. Dentro de la misma propuesta, el escenario móvil pasará este viernes por Colón, desde las 20hs en la explanada del puerto de esa ciudad.