El paranaense Agustín Facello y el clásico santiagueño: “Es un desafío muy lindo”

El basquetbolista paranaense Agustín Facello se refirió al clásico santiagueño, último compromiso del año para su equipo, Ciclista Olímpico de La Banda, en la Liga Nacional de Básquetbol, y remarcó la importancia emocional del encuentro, el análisis del rival y el buen momento del equipo para afrontar un desafío clave para la ciudad.

De cara al cierre del año, el base dejó en claro las sensaciones del plantel ante un partido especial. "Llegamos con las mejores expectativas. Sabemos lo que representa este duelo para la ciudad, por eso estamos ilusionados y trabajando con mucha intensidad", expresó sobre el clásico con Quimsa en el estadio Ciudad.

El jugador formado en Olimpia habló de lo que significa disputar un clásico santiagueño, una experiencia que ya conoce. "Son encuentros que se viven de una manera especial: los estadios se llenan, el público es muy apasionado y eso para el jugador suma un plus", afirmó. A la vez, valoró el desafío de jugar fuera de casa: "Entrar a una cancha colmada, con la presión del ambiente, también te motiva. Es un desafío muy lindo".

En relación al aspecto estrictamente deportivo, el jugador destacó las virtudes del oponente y los puntos a cuidar. "Más allá de algunos altibajos durante la temporada, Brandon Robinson atraviesa un buen momento y cuentan con un plantel largo, con jugadores de jerarquía", analizó. En ese marco, subrayó la importancia del control emocional: "Va a ser un juego que se defina por detalles. El que mejor maneje las emociones y los nervios tendrá una ventaja".

Finalmente, el exBoca y San Lorenzo se refirió al presente del equipo tras el último triunfo. "Lo fundamental era ganar, ese resultado nos dio un empujón anímico importante. El grupo está bien, completo y preparado para este compromiso".