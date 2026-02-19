RUS presentó el Seguro App de transporte de pasajeros, una solución integral para conductores de apps

Río Uruguay Seguros (RUS) presentó el Seguro App para transporte de pasajeros, una cobertura especialmente diseñada para conductores registrados en aplicaciones de transporte de pasajeros que utilizan su propio vehículo y combinan el uso particular con el comercial. La propuesta integra ambos usos en una sola póliza, simplificando la contratación y aportando tranquilidad a una actividad en pleno crecimiento.

“El producto nace de la escucha activa de nuestra fuerza de ventas. A partir de esas necesidades reales, construimos una solución alineada tanto a la operatoria del productor asesor de seguros como al del asegurado”, explicó Martín Coppa, coordinador del Canal PAS/Brokers de RUS. “La gran ventaja es la simplicidad: todo está integrado en una sola póliza, sin complicaciones ni gestiones extra”.

El Seguro App de transporte de pasajeros incluye Responsabilidad Civil para uso particular y transporte comercial de pasajeros, asistencia vehicular (grúa), cobertura de casco con distintas opciones según la necesidad del cliente y alcance en todo el territorio argentino y países limítrofes.

Pueden asegurarse autos y pick ups “A” de hasta 10 años de antigüedad, siempre que el titular esté inscripto como chofer en aplicaciones de transporte. La inspección es 100% remota y la documentación requerida es la que acredita la coincidencia entre chofer, unidad y plataforma. Quedan excluidos taxis, remises, vehículos de alquiler entre particulares y agencias rentadoras.

Uno de los principales diferenciales del producto es que no requiere activar ni desactivar coberturas según el uso del vehículo. El uso queda declarado en la póliza como “RC PARTICULAR Y TRANSPORTE COMERCIAL DE PASAJEROS APP”, sin endosos ni ajustes administrativos. Mientras la póliza esté vigente, ambos usos están cubiertos automáticamente.

Además, el Seguro App de transporte de pasajeros es válido para todas las aplicaciones móviles, sin importar la plataforma utilizada.

“Destaco el trabajo de nuestro Equipo Técnico, que lidera la transformación en un mercado tradicionalmente conservador para adaptar las coberturas a las necesidades actuales y futuras de la movilidad”, agregó Coppa. “La mayor fortaleza de este producto es la tranquilidad: una sola póliza, costo competitivo, contratación ágil y una solución pensada específicamente para la realidad del conductor de apps, única en el mercado con estas características”.

Con este lanzamiento, RUS reafirma su compromiso con la innovación y el desarrollo de coberturas que acompañan las nuevas formas de trabajar y moverse.