Roncaglia respaldó la baja en la edad de punibilidad pero advirtió: "Necesitan un lugar especial"

En el marco de la apertura del 147° período de sesiones ordinarias en el Centro Provincial de Convenciones, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, se refirió al debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad y confirmó la postura del gobierno provincial de acompañar la medida, aunque con reparos estructurales.

“Estoy de acuerdo con la baja de la imputabilidad, pero hay que tener en cuenta que son menores”, declaró el funcionario. Roncaglia subrayó que el objetivo central no debe ser únicamente punitivo, sino que se debe buscar “rescatar a esos menores que están inmersos en el delito o en el consumo de drogas”.

El ministro enfatizó la necesidad de separar a los jóvenes de los adultos en el sistema penitenciario: “No los podemos mezclar con delincuentes avezados. Los menores necesitan un lugar especial para que puedan reformularse”. En este sentido, adelantó que la implementación de la ley implicará una inversión económica que la provincia ya está evaluando, publicó Ahora.

“Estamos trabajando ahora en todo lo que va a implicar la inversión económica. Esperamos primero la sanción de la ley y después veremos cómo enfocamos, pero estamos en condiciones de hacerlo”, aseguró Roncaglia, quien también destacó el rol que tendrán el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y las unidades penales en este proceso.

Finalmente, sobre la gestión de seguridad en general, Roncaglia ratificó que el principal desafío sigue siendo la lucha contra el narcotráfico, especialmente el microtráfico, “que tanto daño hace a nuestra sociedad y a nuestros jóvenes”.