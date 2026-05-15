Se recalienta la interna en LLA Entre Ríos: Baiz acusó a Fleitas de “exceso de personalismo y obstrucción”

El referente La Libertad de Avanza (LLA) del Departamento Uruguay, Gonzalo Baiz, confirmó la existencia de un conflicto interno por la determinación de Roque Fleitas de no permitir afiliaciones y desmintió las justificaciones que brindó el presidente partidario.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Baiz sostuvo que “las declaraciones del presidente del partido, el señor Roque Fleitas, al momento no nos sorprenden, ya que desde un principio hay una negación con el reconocimiento de todas las personas que queremos formar parte de la Libertad de Avanza, y esto se ha visto reflejado en el accionar de la dirigencia del partido a nivel provincial. Eso se replica en todos los Departamentos, pasó en toda la provincia de Entre Ríos y es un tema que no es de un día para el otro que se evidencia y se pone en cuestión. Venimos tolerando diferentes etapas y pasos que llevan cierta burocracia o aprobación o acompañamiento para que se puedan llevar adelante a las que respetamos y hasta el momento seguimos a la espera”.

Como ejemplo, mencionó su caso particular: “Me adherí o me afilié en noviembre del 2024 con personas reconocidas por el partido provincial y al día de hoy no estoy afiliado”. Y resumió que “desde un principio hay una suerte de filtro, el cual no permitió el ingreso de personas al partido”.

“Ese filtro que uno deduce que existe es dentro del partido, porque si bien te dicen o aducen que hay errores en el tipeo o en la conformación de las fichas, más de una de esas fichas fueron conformadas por sus mismos integrantes, entonces en alguna ocasión deducimos que puede pasar algo así, pero fueron no una sino dos y reiteradas veces, que más de una persona intentó afiliarse y no se procedió con esa afiliación. En consecuencia de todo esto, lo que se pidió es poder incorporar un apoderado legal que pudiera ser neutral, que no tuviera inconvenientes para que nosotros desde nuestra vía de afiliación, también cumpliendo con las formalidades necesarias. Por ejemplo, yo soy certificador en el Departamento Uruguay, luego de mí pasa a otra persona que también tiene que legalizar la ficha de afiliación y por último el apoderado legal tiene que pedir un escrito. En una mesa conformada en Nación con todos los integrantes de La Libertad Avanza Entre Ríos, que eso implica senadores nacionales, diputados nacionales, el presidente del partido y el secretario de la asamblea o presidente de la asamblea, se acordó la incorporación de un apoderado neutral que pudiera acompañar las fichas de afiliación de este espacio, y eso se viene dilatando y demorando. Eso fue algo que ya se trató y se acordó a principios de año. Por eso tenemos la certeza de que es una obstrucción impuesta por parte del presidente del partido en nuestra provincia”, sentenció.

En este marco, se preguntó “¿cuál podría ser el inconveniente de que ingrese gente nueva al partido?” y planteó que “la intención de boca de la presidenta del partido La Libertad Avanza, Karina Milei, en una reunión privada con diputados nacionales, fue que no importa de dónde vienen, sino que hagamos crecer el partido con gente de buena fe y que respalde al Presidente. Entonces, lo de Fleitas no se condice con todas las ideas o lineamientos que tenemos de Nación para acompañar al Presidente. Hay un montón de gente que se siente identificada con este espacio y que no puede participar por estas cuestiones”.

Consultado si a nivel nacional están al tanto de lo que plantean en Entre Ríos, el dirigente refirió que “hay una mesa de trabajo y conducción provincial que se propuso y se acordó unificarla en la cual está Joaquín Benegas Lynch, Andrés Lauman, Andrés Romero, Romina Almeida, Beltrán Benedict y Roque Fleitas, presidente del partido, en la cual se acordó el ingreso, el acuerdo, el trabajo conjunto. Es a eso a lo que está negado Roque Fleitas a reconocer. Y esto se acuerda en oficinas de Buenos Aires, en Casa Rosada o en el Congreso cuando han tenido oportunidad de reunirse, donde la dirigencia del partido a nivel nacional, obviamente transmite esa comunicación de que hay que trabajar en conjunto. No es necesario apelar o llegar a todas estas cuestiones en las cuales se discrimina quién puede participar y quién no, porque a veces el exceso de personalismo es lo que juega en contra en estas cuestiones y quizás un poco la falta de liderazgo también a la hora de saber incorporar gente. La institucionalidad es la que marca el ritmo en estas cuestiones, no tanto los personalismos”.

“A principio de año se acordó en esa mesa de trabajo que se iba a avanzar con la designación de este apoderado legal que es el Dr. Wenceslao Gadea, y se acordó y aceptaron todas las personas de esa mesa política. Ahora después viene la ejecución a nivel provincial de esa actitud para que se incorpore en el expediente el ingreso de esta persona. Y ahí es donde vemos la obstrucción de parte del presidente del partido, Roque Fleitas, impidiendo la incorporación de esa mención en el expediente”, explicitó.

Respecto de la justificación de Fleitas en relación a que a nivel nacional el partido impide que haya líneas internas, Baiz apuntó que “la intención es que todos juntos trabajemos para que La Libertad Avanza crezca. El proyecto del Presidente Javier Milei es un proyecto nacional con una visión a futuro que, si se dimensiona, es importantísimo tenerlo en cuenta. No estamos hablando de líneas internas, siempre va a haber líneas de afinidad para con un dirigente u otro, eso existe en todos los partidos y eso va a seguir estando. Pero lo que queremos es trabajar en conjunto por una ideología que es la Libertad Avanza, eso es lo importante. Yo no tengo ningún problema en trabajar con Roque Fleitas, y Beltrán Benedict, tampoco lo tiene. Ninguna persona integrada de La Libertad Avanza lo quiere así. Nosotros debemos consensuar para trabajar juntos a futuro”.

En este contexto, reiteró que “hace más de un año que venimos lidiando con estas cuestiones” y desmintió a Fleitas en relación a que ganó internas de manera contundente: “Vale la pena aclarar que esas internas fueron de manera precipitada, en enero del año pasado, donde hubo un montón de gente que no estaba afiliada y que no pudo participar de buena fe; donde hubo inconvenientes legales en Concordia, inconvenientes legales en Diamante, hubo un montón de denuncias de que había gente que no estaba ni siquiera empadronada o no podían hacer la votación correspondiente. Estamos de acuerdo en la validez de ir a una elección interna, pero donde podamos jugar todos de igual manera”.

“Uno siempre quiso participar desde adentro en la Libertad de Avanza. Hoy yo puedo estar hablando con ustedes y se me puede decir que soy referente de la Libertad Avanza en el Departamento de Uruguay, pero no puedo decir que estoy afiliado. Y, así como yo, hay un montón de otras personas, porque tenemos representantes o gente que acompaña al espacio de Beltrán Benedict en muchos Departamentos de la provincia y que acompañan a la Libertad Avanza. Reitero que es el exceso de personalismo lo que nos juega en contra”, planteó.

Consultado sobre la posibilidad de acudir a la Justicia Electoral por el conflicto, Baiz señaló: “No la vemos a esa instancia necesaria porque creemos que el diálogo es viable. Pero acá lo que estamos apelando es que no hay reconocimiento de las decisiones tomadas en esa mesa política. Porque, de hecho, se consensuaron esas diferentes decisiones y el presidente del partido no las está acatando, no está tomando la acción. Es algo simple. Nosotros queremos que La Libertad Avanza crezca y podamos trabajar todos juntos”.

Para concluir, sobre el modo de resolver el problema, sentenció: “No está en mis manos esa decisión, pero seguramente el Ejecutivo Nacional sabrá qué decisión tomar”.