Hallaron a un hombre muerto sobre la banquina del Acceso Norte de Paraná

Un hombre de 61 años fue encontrado sin vida este viernes por la tarde en la zona del Acceso Norte de Paraná, a la altura de la Ruta 168, frente al predio de cabañas del Sindicato de Camioneros.

El hecho se conoció alrededor de las 18, cuando un motociclista que circulaba en dirección a Colonia Avellaneda advirtió la presencia de una persona tendida sobre la banquina y dio aviso a la Policía.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la comisaría de Colonia Avellaneda y personal de emergencias médicas, que constató el fallecimiento del hombre en el sitio. Posteriormente, la víctima fue identificada como Hugo Daniel Duarte, de 61 años, oriundo de Cerrito.

De acuerdo a las primeras informaciones, Duarte habría sufrido una descompensación mientras caminaba por la vera de la ruta. Las hipótesis iniciales indican que podría tratarse de un problema cardíaco.

Según trascendió, el hombre trabajaba como sereno en un barrio privado ubicado en la zona del Acceso Norte y se dirigía hacia Colonia Avellaneda.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial interviniente, mientras se aguardaban mayores precisiones sobre las causas del fallecimiento.

Fuente: Ahora.