Senadores del PJ respaldaron a trabajadores de Vialidad Nacional ante el ajuste nacional

El bloque de senadores justicialistas mantuvo una reunión con Raúl Meza, secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional en Entre Ríos, junto a otros referentes sindicales del organismo, con el objetivo de analizar la situación que atraviesa Vialidad Nacional y la preocupación existente entre sus trabajadores ante las medidas impulsadas por el Gobierno nacional.

Durante el encuentro, los representantes gremiales expusieron el escenario de incertidumbre que afecta al organismo, advirtiendo sobre las consecuencias que podrían generar los recortes, el desfinanciamiento y las posibles reestructuraciones en áreas estratégicas para el desarrollo y la conectividad del país.

Los legisladores justicialistas manifestaron su acompañamiento a los trabajadores y remarcaron la importancia de defender el rol de Vialidad Nacional como organismo fundamental para la planificación, mantenimiento y ejecución de la infraestructura vial, especialmente en provincias como Entre Ríos, donde la red caminera resulta clave para la producción, el transporte y la integración territorial.

Asimismo, señalaron que detrás de cada política de ajuste existen trabajadores, familias y comunidades que dependen del funcionamiento eficiente del Estado para garantizar servicios esenciales y condiciones de desarrollo.

“Defender Vialidad Nacional es también defender la presencia del Estado en el territorio, el empleo y la seguridad vial de miles de argentinos”, expresaron desde el bloque tras la reunión.

Finalmente, ambas partes coincidieron en la necesidad de sostener ámbitos de diálogo y seguimiento permanente sobre la situación del organismo y sus trabajadores.