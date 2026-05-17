Tras su primera victoria, Gimnasia busca repetir en Lincoln

Este domingo a partir de las 15, Gimnasia de Concepción del Uruguay visitará el estadio Leonardo Costa de Lincoln, Buenos Aires, para medirse con El Linqueño. El duelo contará con el arbitraje de Fernando Marcos, acompañado por los jueces asistentes Emiliano Bustos y Felipe Zonco. El cuarto árbitro será Enzo Gutiérrez.

El Lobo uruguayense tuvo el pasado fin de semana el debut de Martín Pinilla como director técnico del equipo con un auspicioso resultado: victoria 1-0 ante Gimnasia de Chivilcoy en el Manuel y Ramón Núñez. El conjunto uruguayense sumó de a tres por primera vez en el torneo y llegó a cuatro puntos, con los que igual está en la última posición de la Zona 1.

Para este partido tendrá una modificación obligada debido a que en el último juego se produjo la expulsión de Jonathan Benítez. Su lugar sería ocupado por Tomás Palladino, de manera que el entrenador sostendrá la línea de cinco defensores para salir a jugar como visitante. El resto del equipo sería el mismo que salió a la cancha en La Histórica el pasado fin de semana.

Los convocados para este duelo son: Lautaro Altamirano, Alexis Arraigada, Damián Baltoré, Ramiro Baro, Juan Casares, Lautaro Denning, Agustín Favre, Agustín García, Nicolás Germanier, Nicolás Gómez, Facundo Laumann, Enzo Márquez, Nicolás Musico, Román Olagüe, Tomás Palladino, Emilio Rébora, Juan Rodríguez, Augusto Sonzogni, Nicolás Suárez y Tomás Valle. Todos ellos viajaron hacia Lincoln en la tarde del sábado.

En frente de Gimnasia estará parado El Linqueño, que en la fecha pasada cayó ante Independiente de Chivilcoy por 1-0 en condición de visitante. Con ocho puntos, el equipo de Lincoln es uno a los que debe apuntar Gimnasia si pretende salir del fondo de la tabla de posiciones.