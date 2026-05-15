El Senado le dio cinco años más a Mahiques y el hijo de Rosatti quedó a un paso de ser juez

El Senado tuvo este jueves una jornada judicial densa que combinó actividad en comisiones como una sesión en el recinto.

Por la mañana, en la Comisión de Acuerdos, el hijo del presidente de la Corte Suprema —Emilio Rosatti— obtuvo dictamen favorable para su designación como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, en una audiencia que no estuvo exenta de incomodidades.

Por la tarde, en el recinto, el Senado aprobó con 58 votos a favor y 11 en contra la prórroga por cinco años de Carlos "Coco" Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal —padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien impulsó toda la batería de pliegos judiciales que el Senado viene procesando desde hace semanas. La bancada kirchnerista se partió para votar y una parte terminó acompañando el pliego del magistrado. Mientras eso ocurría, la sesión continuaba con la regularización de armas de fuego en el temario.

La audiencia incómoda del hijo de Rosatti

La crónica de Perfil cuenta que la exposición de Emilio Rosatti fue la más observada de la jornada de comisión. El santafesino —que llegó primero en la terna definitiva pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito inicial del concurso, posición que escaló tras las entrevistas personales— expuso visiblemente nervioso ante la Comisión de Acuerdos que preside el libertario Juan Carlos Pagotto. Su padre, el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, se había abstenido de participar en la votación del plenario del Consejo de la Magistratura que aprobó la terna por unanimidad. Si bien Emilio ingresó al Poder Judicial casi diez años antes de que su padre llegara a la Corte, la audiencia fue tensa.

El momento más incómodo llegó de la mano del senador rionegrino Martín Soria, quien le preguntó al candidato sobre la propuesta de la Corte —firmada por los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los dos que no son Rosatti— para modificar el reglamento de los concursos judiciales y reducir la discrecionalidad de la entrevista personal. El contexto es claro: esa instancia fue precisamente la que le permitió a Emilio Rosatti escalar del cuarto al primer lugar de la terna. "Está dentro de las facultades de la Corte proponer. Cuando uno se anota en el concurso lo hace con el reglamento vigente. No sé qué postura tomará el Consejo de la Magistratura", respondió el postulante.