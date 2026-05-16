Comienza el ciclo Un Domingo de Teatro en La Vieja Usina

"Las hijas idiotas" este domingo a las 20, en La Vieja Usina, con entrada libre y gratuita.

Este domingo será la primera función del año del ciclo Un Domingo de Teatro. A las 20, en La Vieja Usina (Matorras 861, Paraná) y con entrada libre y gratuita, se presentará Las hijas idiotas, del reconocido grupo Eppur si muove, de Gualeguaychú. Organizan la Secretaría de Cultura provincial y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier).

La reseña de la obra describe: “Dos niñas de la burguesía argentina nos devuelven como un espejo toda la crueldad de una generación marcada por la corrupción, el abuso, el miedo y el encierro”.

Actores: Néstor Gilberto y Joel Rocha. Dirección: Julio Benítez y Claudia Vastos. Iluminación: Julio Benítez. Sonido: Claudia Vastos. Vestuario: Fernando Tajes. Voz en off: Mario Toledo y Claudia Vastos. Diseño gráfico: Mauricio Iwasik. El autor de la obra es Luigi Serradori.

Eppur si muove es un grupo de teatro independiente de Gualeguaychú. Conformado en el 2001, posee una extensa trayectoria, con numerosas producciones en su haber: Orbe, Dionicia la menora, Don de ratas, El sordo, Oiga che, Amigo aguará, Ameleto, Labaro, El agua dice, entre otras.

Un Domingo de Teatro es parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintos puntos de la provincia. Los elencos y obras que integran el ciclo fueron seleccionados en una convocatoria abierta y federal.