Urquiza y Quique ganaron sus encuentros por la Liga Federal

Este sábado por la noche, la acción correspondiente a la Liga Federal de Básquet tuvo dos encuentros en la Zona A de la Conferencia Litoral con participación entrerriana. En Santa Elena, Urquiza recibió a La Armonía y en Santa Fe, Quique Club visitó a Gimnasia.

En el primero de los dos partidos hubo un ajustadísimo triunfo de Urquiza por 65-64. Lo más destacado del conjunto vencedor pasó por manos de Lahuel Silva, autor de 16 puntos (además tomó ocho rebotes). En el Verde se destacó el trabajo colectivo, pero el goleador fue Patricio González Sagun, con 11 puntos (tomó cuatro rebotes y dio dos asistencias).

La victoria llevó a Urquiza a tener un récord 8-3 con el que está segundo en la tabla, con dos partidos más que Rivadavia Juniors de Santa Fe (si el conjunto santafesino pierde ambos, perdería la posición). La Armonía, por su parte, quedó con un acumulado de 4-5 en la cuarta posición de la tabla.

Urquiza concluirá su actuación en la fase regular en el estadio Guillermo Gayá de Paraná, frente a Quique, el próximo viernes 29 de mayo, desde las 21. La Armonía, por su lado, tiene tres partidos por delante: el próximo será el sábado 23 de mayo frente a Rivadavia Juniors.

En el segundo de los partidos que se disputaron este sábado hubo una sorprendente victoria de Quique en Santa Fe ante Gimnasia por 76-74. El goleador del Rojo y del juego fue Theo Fernández, autor de 22 puntos en la victoria de su equipo. En el conjunto santafesino sobresalió León Alfonso con un aporte de 19 tantos para su equipo.

Pese a la victoria, el conjunto paranaense sigue último con récord 3-8 y tiene justo por encima al equipo al que venció en esta fecha: el récord de Gimnasia es 4-7. A ambos equipos les queda un partido, aunque el que la tiene más difícil parece ser el conjunto de Paraná.

Su último encuentro será el ya mencionado ante Urquiza de Santa Elena el 29 de mayo; mientras que a Gimnasia le tocará visitar a Rivadavia Juniors, actualmente líder del grupo, también el 29 de mayo, desde las 21.