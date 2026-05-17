Argentinos y Belgrano definen al segundo finalista del Torneo Apertura

A partir de las 17 de este domingo se disputará la segunda semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. El partido comenzará a las 17 y se disputará en el estadio Diego Armando Maradona, en donde Argentinos Juniors recibirá a Belgrano.

El árbitro del juego será Nazareno Arasa, acompañado por los jueces asistentes Gabriel Chade y Cristian Navarro. El cuarto árbitro del encuentro será Andrés Gariano. En el VAR estará Lucas Novelli, acompañado por el asistente Gastón Suárez.

Argentinos Juniors llegó a esta instancia del torneo luego de finalizar en el tercer puesto de la Zona B con 29 puntos. En las instancias de eliminación directa eliminó a Lanús en octavos de final con una victoria por 2-0; mientras que en cuartos de final dio cuenta de Huracán, al que derrotó por 1-0.

Para este partido, Nicolás Diez convocó a: Erik Godoy, Román Riquelme, Lautaro Giaccone, Lucas Gómez, Gastón Verón, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Gonzalo Siri, Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Paredes, Sebastián Prieto, Gabriel Florentín, Leandro Lozano, Hernán López Muñoz, Federico Fattori, Brayan Cortés, Claudio Bravo, Tomás Molina, Iván Morales, Gino Infantino, Enzo Pérez, Diego Porcel y Facundo Jainikoski.

En frente, Belgrano llegó a este punto en el campeonato luego de finalizar en la quinta posición de la Zona B con 26 unidades. En octavos de final superó a su clásico rival, Talleres, al que derrotó por 1-0, mientras que en cuartos su contrincante fue Unión de Santa Fe, al que derrotó por 2-0.

Para este partido, el Pirata cordobés cuenta con estos citados: Thiago Cardozo, Manuel Vicentini, Álvaro Ocampo, Agustín Falcón, Adrián Spörle, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca, Lisandro López, Alcides Benítez, Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ramiro Hernandes, Juan Velázquez, Emiliano Rigoni, Gonzalo Zelarayán, Julián Mavilla, Jeremías Lucco, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli, Ramiro Tulián, Nicolás Fernández, Franco Vázquez, Lautaro Gutiérrez, Lucas Passerini.

Leo Morales es el único representante entrerriano que participará del encuentro. Además, en el Bicho se dará la presencia del ex Patronato Francisco Álvarez.

En el duelo previo entre ambos desarrollado en la tercera fecha del Torneo Apertura hubo igualdad 0-0 en el mismo estadio en el que jugarán esta tarde. Previamente, el Bicho superó al Pirata por 2-1 en la semifinal de la Copa Argentina 2025. Luego el equipo de La Paternal cayó en la final ante Independiente Rivadavia.