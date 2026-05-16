River le ganó a Rosario Central y es finalista del Torneo Apertura

Facundo Colidio (centro) anotó el gol de la victoria para River en el "Más Monumental".

Este sábado por la noche, River Plate y Rosario Central se enfrentaron en el marco de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. El duelo se llevó a cabo en el estadio Más Monumental y contó con el arbitraje de Nicolás Ramírez, acompañado en el VAR por Silvio Trucco.

Nota en desarrollo.

La victoria metió al Millonario en la final del torneo que se disputará en el estadio Mario Kempes de Córdoba. El rival se definirá el domingo en el duelo que medirá a Argentinos Juniors y Belgrano en el estadio Diego Armando Maradona.

-SÍNTESIS-

River Plate 1-0 Rosario Central.



Gol:

17’ST: Facundo Colidio -penal-.



Incidencia:

30’PT: Jeremías Ledesma (CEN) le contuvo un penal a Gonzalo Montiel (RIV).



Formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Meza; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

DT: Eduardo Coudet.



Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Guillermo Fernández; Enzo Copetti.

DT: Jorge Almirón.



Cambios:

13’PT: ingresó Joaquín Freitas por Sebastián Driussi (RIV).

ET: ingresó Fabricio Bustos por Gonzalo Montiel (RIV).

11’ST: ingresó Lucas Silva por Aníbal Moreno (RIV).

26’ST: ingresó Facundo Mallo por Ignacio Ovando (CEN).

26’ST: ingresó Julián Fernández por Guillermo Fernández (CEN).

26’ST: ingresó Jaminton Campaz por Enzo Giménez (CEN).

35’ST: ingresó Alejo Véliz por Gastón Ávila (CEN).

37’ST: ingresó Marcos Acuña por Matías Viña (RIV).

37’ST: ingresó Germán Pezzella por Facundo Colidio (RIV).

48’ST: ingresó Carlos Quintana por Vicente Pizarro (CEN).



Amonestados:

8’PT: Franco Ibarra (CEN).

24’PT: Ignacio Ovando (CEN).

29’PT: Gastón Ávila (CEN).

12’ST: Fausto Vera (RIV).

15’ST Jeremías Ledesma (CEN).

35’ST: Facundo Colidio (CEN).

38’ST: Enzo Copetti (CEN).

44’ST: Alejo Véliz (CEN).

50’ST: Julián Fernández (CEN).



Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Más Monumental.