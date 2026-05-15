Dos uruguayos fueron detenidos acusados de balear a un hombre en plena vía pública en Colón

Un nuevo episodio de violencia conmocionó a la ciudad de Colón cuando un hombre ingresó al hospital San Benjamín con una grave herida de bala en el abdomen, en circunstancias que inicialmente se desconocían. Con el correr de los minutos, se confirmó que la víctima era Julio Gurierrez y que el hecho había ocurrido en horas de la tarde en la intersección de Rocamora y Primera Junta.

La Policía se movilizó de inmediato junto a la fiscal en turno, Micaela Di Pretoro, quienes dispusieron diversas tareas investigativas que derivaron en la detención de dos individuos de nacionalidad uruguaya, de 43 y 30 años, sospechados de estar involucrados en el ataque.

Ambos fueron trasladados a la Jefatura Departamental y sometidos a pruebas de dermotest, mientras se aguardan nuevas medidas por parte de la Unidad Fiscal.

Respecto al estado de Gurierrez, fuentes médicas informaron que se encuentra estable y fue derivado a la Sala Mixta Cama 6, a la espera de autorización para poder tomarle declaración.

El hecho, aún confuso, mantiene en alerta a la población de Colón, donde la Policía junto a personal de Investigaciones y Criminalística trabaja intensamente para esclarecer lo sucedido. No se descarta que la agresión esté vinculada a disputas relacionadas con drogas, aunque las investigaciones continúan abiertas.

Fuente: 03442