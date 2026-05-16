El Banco Central compró más de US$8.000 millones en lo que va del año

Sumó 88 ruedas consecutivas; al cierre de la semana, adquirió US$596 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió más de US$8.000 millones en lo que va de 2026 y entabló 88 jornadas consecutivas con saldo positivo en el mercado mayorista.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la entidad monetaria lleva adquiridos US$8.081 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Esto, medido en porcentaje, representa más del 80% de la meta que se propuso comprar en 2026.

La misma asciende a los US$10.000 millones, con posibilidad de escalar hasta los US$17.000 millones dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

La "fase 4" del programa monetario tiene el objetivo de “alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional”. Como puntos centrales se leen la modificación de las bandas cambiarias, la intensificación en la acumulación de reservas y la política sobre los encajes bancarios.

Al cierre del viernes, el BCRA compró US$65 millones en el mercado mayorista y totalizó US$596 millones en la semana. Cerrada la primera quincena del mes, el monto total asciende a los US$962 millones.

Actualmente, las reservas internacionales se posicionan en los US$46.024 con una caída de US$170 millones del jueves hacia el viernes.

En su último Informe de Política Monetaria (IPOM), de marzo de 2026, la autoridad monetaria especificó que priorizará el abastecimiento de la demanda de pesos mediante la compra de divisas en el mercado de cambios. Es decir, que la monetización de la economía se dará a medida que la autoridad monetaria pueda incorporar dólares a su cuenta.

Fuente: Noticias Argentinas.