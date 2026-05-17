Nicolás Otamendi se irá libre de Benfica y podría volver a Argentina

Este domingo, tras la victoria de Benfica ante Estoril por 3-1, se produjo el anuncio de la salida de Nicolás Otamendi de la institución portuguesa. El defensor central que además integra la selección argentina estuvo seis años en la institución portuguesa y ahora se convertirá en agente libre, alimentando un posible retorno al fútbol argentino.

En su paso por Portugal, el defensor obtuvo cuatro títulos: dos Supercopas Portuguesas, una Copa de la Liga y una Liga en la temporada anterior a la que acaba de finalizar. En esta temporada disputó 49 partidos, en los que anotó tres goles, dio cuatro asistencias y se fue expulsado en dos ocasiones. Su equipo terminó tercero en la Liga y clasificó a la Europa League.

Con todo esto, el ex jugador de Vélez, Porto y Manchester City podrá ahora definir su futuro con total libertad. A los 38 años, el defensor tiene por delante la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, para el que está entre los 55 convocados de la prelista de Lionel Scaloni.

Después de ese certamen se especula con su retorno al fútbol argentino. Son múltiples las voces que lo relacionan con River Plate, equipo del que es hincha, aunque no hay nada definido al respecto.