Victoria Tolosa Paz y Marianela Marclay encabezaron un encuentro de mujeres peronistas en Gualeguaychú

En la sede del PJ de Gualeguaychú se realizó un encuentro de mujeres encabezado por las diputadas nacionales Victoria Tolosa Paz y Marianela Marclay.

En la sede del Partido Justicialista de Gualeguaychú se realizó este viernes un encuentro de mujeres encabezado por las diputadas nacionales Victoria Tolosa Paz y Marianela Marclay, con la participación de dirigentes políticas, referentes sociales y militantes de distintos espacios del peronismo.

Las dirigentes nacionales fueron recibidas por la vicepresidenta del PJ Departamental, Betina Hilt, y la diputada provincial Lorena Arrozogaray. Durante la jornada también se hizo presente el diputado nacional Guillermo Michel, quien pasó a saludar a las compañeras que participaron del encuentro.

En el marco de una amplia ronda de intercambio, las presentes expresaron las dificultades que atraviesan cotidianamente desde sus realidades personales y comunitarias, marcadas por “un Estado en retirada” y una creciente demanda social en los barrios y organizaciones.

Entre los testimonios se destacó la situación de comedores y merenderos que hoy subsisten mayormente gracias al aporte de particulares, sin asistencia estatal para garantizar la alimentación de cientos de vecinos. También se abordó la situación de las docentes que no llegan a fin de mes, las dificultades en el acceso a la salud y distintas problemáticas sociales que golpean especialmente a las mujeres.

Marianela Marclay destacó “la importancia de estos encuentros, de escucharnos y de generar los debates que el peronismo necesita para construir una alternativa superadora”.

“Tenemos que entender que debemos ser mejores, porque si hoy está Milei también es porque hubo cosas que hicimos mal. Es necesario construir un proyecto de país que incluya a todos”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que “en estos encuentros no hay una candidatura detrás, lo que buscamos es generar la organización necesaria para volver”.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz señaló que “la organización es imprescindible y las mujeres son motores que empujan desde el territorio”.

“Con estos encuentros no buscamos candidaturas, sino empezar a construir un programa de gobierno peronista para volver”, afirmó.

Finalmente, planteó que “en esta etapa de reconstrucción tenemos que estar todos juntos” y, parafraseando al General Perón, expresó: “A todos los que se sumen les decimos que no importa de dónde vienen, sino si están comprometidos con hacia dónde queremos ir”.