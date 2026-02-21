Gualeguaychú: Mary Ann Morrison es la Reina del Carnaval del País, que vivirá su décima noche en el Corsódromo

La representante de la comparsa Marí Marí fue coronada como la Reina de la Fiesta Nacional Carnaval del País, edición 2026.

Se realizó anoche la Elección de la Reina del Carnaval del País 2026 donde Mary Ann Morrison recibió los atributos que hasta la fecha portó Felicita Fouce (Marí Marí).

Mary Ann Morrison representa a la comparsa Marí Marí del Club Central Entrerriano y tendrá la función de representar hasta el 2027 al Carnaval del País.

La fiesta de coronación comenzó cerca de las 22 de anoche, cuando las cuatro candidatas desfilaron en primer lugar en traje de gala al ritmo de la música en vivo de las bandas de cada comparsa y, en segundo término, con el traje con el cual recorren los 500 metros de la pasarela.

El área de Prensa destacó que entre medio de las pasadas de las reinas de cada comparsa, se pudo disfrutar de los espectáculos que brindaron los portabanderas y el increíble contrapunto de batucadas con sus pasistas quienes fueron fervientemente ovacionados por el público presente que colmó las tribunas.

¿Cómo sigue el Carnaval?

Restan dos noches para finalizar la edición 2026: la de hoy y el sábado 28 de febrero.

El orden de salida para esta noche es el siguiente: Ará Yeví (Club Tiro Federal), continua Marí Marí (Club Central Entrerriano), sigue O’ Bahía (Club Pescadores) y cierra Papelitos (Club Juventud Unida).

Las entradas para hoy se venden desde las 9 de la mañana hasta el cierre en boletería o también, las 24 horas, en www.allaccess.com.ar

Luego, la fiesta continuará con el After Billboard de Carnaval y el espectáculo en vivo de “El Negro Tecla”. Quienes pueden disfrutar de esta iniciativa son aquellas personas que, previamente, presenciaron el desfile del Carnaval del País.