La Fiscalía inició la investigación por el viaje a Brasil del intendente de Colón un en auto oficial

Luego de la denuncia presentada por concejales de la oposición, la Fiscalía de Colón informó que se tomaron las primeras medidas de la investigación sobre el viaje del intendente en un auto oficial, así como de otro funcionario por intentar encubrirlo. El hecho se conoció a raíz del accidente de tránsito que sufrió el presidente municipal José Luis Wasler, por el cual su esposa Gimena Bordet estuvo muy grave hasta que logró recuperarse.

El comunicado oficial sostiene: "La Unidad Fiscal Nº 2 de Colón informa que se ha dispuesto la apertura de causa y el inicio de la Investigación Penal Preparatoria en razón de una denuncia presentada por concejales de la ciudad de Colón, vinculada al presunto uso indebido de un vehículo oficial de propiedad municipal para un viaje al exterior del país por parte del Intendente Municipal de la ciudad de Colón Sr. José Luis Walser y su esposa Gimena Bordet, como así también posibles maniobras de encubrimiento de parte del funcionario a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal al momento de los hechos, Sr. Mariano Bravo".

Y agrega: "Las actuaciones fueron remitidas por la Sub-Unidad Anticorrupción de Fiscalía de Paraná, donde había sido radicada la denuncia. El día 9 de febrero se dispuso la investigación penal preparatoria ordenándose una serie de medidas probatorias tendientes a reunir documentación administrativa, informes de organismos nacionales, provinciales e internacionales, antecedentes registrales del vehículo involucrado y constancias vinculadas al siniestro ocurrido en territorio brasileño".

A mediados de enero, los concejales peronistas de Colón Patricia Irigoy, Martín Medina y Carlos Leonardi (del bloque "17 de Octubre") radicaron la denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción de la provincia, solicitando la investigación de presuntos delitos contra la administración pública, tanto por parte de Walser como de su esposa quien es secretaria privada, y otros funcionarios.

El accidente de tránsito ocurrió el 9 de diciembre de 2025 en Brasil, donde el intendente protagonizó un vuelco mientras se trasladaba junto a su grupo familiar en un vehículo Mitsubishi Dakar, propiedad de la Municipalidad de Colón.

Según los condejales, el vehículo oficial “fue desviado de su función legal con fines privados y vacacionales”. A su vez, señalan que “los daños de magnitud ocasionados en el accidente configuran un perjuicio patrimonial concreto al municipio, que debe ser determinado y resarcido”. Sostuvieron que la denuncia fue en el "deber ético y legal de fiscalizar el patrimonio de los colonenses (...) La función pública exige que los bienes del Estado se utilicen para servir al pueblo, no para beneficios particulares”.

Walser había manifestado que se trataba de un viaje laboral para asistir a un acto oficial al cual había sido invitado, que aprovechó a su vez para vacacionar con su familia en la ciudad de Torres.