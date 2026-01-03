Vóley: definieron el calendario para las Copas Argentinas y Nacionales

Desde la Federación de Vóleibol de Argentina (FeVA) definieron el calendario de 2026 para las competencias nacionales de inferiores. Los Campeonatos Nacionales se jugarán en una provincia a definir, NEA y Patagonia. Las Copas, por su parte, volverán a disputarse en la localidad de Chapadmalal.

Los Nacionales se disputarán con el siguiente esquema: Sub 18 en mayo con sede en una región única (a definir entre Córdoba y Buenos Aires); Sub 16 en la Patagonia; y Sub 14 en el NEA.

En noviembre el vóley nacional se mudará a Chapadmalal, lugar en el que durante todo el mes se disputarán las Copas Argentinas Sub 12, Sub 18, Sub 16 y Sub 14. Es posible que también durante ese mes se dispute el Campeonato Sudamericano de Clubes en esa misma localidad.

El calendario es el siguiente:

-Campeonatos Nacionales:

*Sub 18 (en Córdoba o Buenos Aires): 19 al 23 de mayo.

*Sub 16 (en Patagonia): 23 al 27 de junio.

*Sub 14 (en el NEA): 4 al 8 de agosto.



-Copas Argentinas (Chapadmalal):

*Sub 12: 3 al 6 de noviembre.

*Sub 18: 7 al 12 de noviembre.

*Sub 16: 13 al 18 de noviembre.

*Sub 14: 20 al 25 de noviembre.