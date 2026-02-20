Primera Nacional: Patronato definió su lista de convocados para su debut como local

Forestello dio la lista de convocados con dos cambios respecto de la nómina del debut.

Tras el último entrenamiento de la semana, el director técnico Rubén Darío Forestello anunció la lista de convocados de Patronato para recibir a Gimnasia y Tiro de Salta en el estreno de local en la Primera Nacional 2026. El partido será este sábado desde las 20 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, se jugará por la segunda fecha de la Zona B y contará con el arbitraje de Juan Nebietti.

En cuanto a la nómina de citados, hay cambios desde el puesto de arquero: además del capitán Alan Sosa, esta vez fue convocado por primera vez en el año Franco Rivasseau (reemplaza a Román Peralta en la rotación de goleros suplentes planteada por el DT).

Entre los defensores están convocados Maximiliano Rueda, Juan Salas, Fernando Evangelista, Franco Meritello, Gabriel Monito Díaz, Fernando Moreyra, Facundo Díaz, quien ocupará el lugar del lesionado Nahuel Genez.

Facundo Heredia, Augusto Picco, Federico Bravo, Marcos Enrique, Juan Pablo Barinaga, Alejo Miró, Brandon Cortés y Valentín Pereyra figuran como mediocampistas y no hay variantes respecto de la primera convocatoria del año.

Por último, los tres delanteros que figuran en la nómina diseñada por Forestello son Hernán Rivero (con un golpe en la mano), Renzo Reynaga y Franco Soldano, quienes disputan un lugar en el ataque.

Cabe destacar que Patronato entrenó este viernes a puertas cerradas en Villa Sarmiento y por la noche quedaron concentrados los jugadores convocados, a la espera del debut de local ante el equipo salteño.

La probable formación para este sábado:

Alan Sosa; Maximliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra y Facundo Heredia; Juan Pablo Barinaga, Federico Bravo, Brandon Cotés; Valentín Pereyra y Hernán Rivero, Reynaga o Soldano.

Los convocados: