En Alta Córdoba, Instituto festejó sobre la hora ante Atlético Tucumán

La Gloria ganó sobre el final ante el Decano con un gol de Giuliano Cerato.

Instituto venció a Atlético Tucumán por 2 a 1 este viernes en un partido disputado en el estadio Monumental de Alta Córdoba que formó parte de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Alex Luna, de penal, abrió la cuenta para La Gloria a los 35 minutos del primer tiempo. Pero Carlos Abeldaño estableció la igualdad parcial, cuando se jugaba el primer minuto del segundo. Hasta que Giuliano Cerato decretó, en tiempo de descuento, la ventaja definitiva para el local.

Con este resultado, el elenco cordobés llegó a 7 puntos y pudo acercarse a los puestos de playoff en la Zona A; mientras que los tucumanos dejaron pasar la chance de meterse entre los mejores ocho en la Zona B y ostentan 5 puntos.

En la próxima fecha, Instituto visitará a San Lorenzo, el martes 24 de febrero a las 19.15. Atlético, por su parte, también será visitante en su encuentro frente a Belgrano, ese mismo día desde las 21.30.