En un clásico con poco juego, Boca y Racing empataron sin goles en La Bombonera

El Xeneize y La Academia empataron un partido con pocas luces en La Bombonera.

Boca y Racing empataron este viernes el clásico disputado en el estadio “Alberto J. Armando”, popularmente conocido como La Bombonera, por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En un partido que tuvo muy pocas situaciones de peligro, las llegadas de mayor riesgo sobre los arcos fueron para el equipo de Gustavo Costas. A los 32 minutos del segundo tiempo, un disparo de Santiago Solari se fue muy cerca del travesaño. Y a los 42, Agustín Marchesín evitó la caída de su valla tras un disparo de Toto Fernández.

El encuentro marcó el regreso del uruguayo Edinson Cavani como titular luego de cinco meses, pero no tuvo una buena labor y se fue silbado por el público boquense. En tanto que Marko Miljevich fue lo más destacado de la visita.

Con la igualdad, el equipo de Claudio Úbeda, que se fue reprobado por su público, es quinto en la zona A, con ocho puntos, mientras que La Academia marcha séptima en el grupo B, con siete unidades.

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Lanús, cuya participación en la Recopa Sudamericana retrasará el partido hasta el miércoles 4 de marzo a las 21, pero antes –el martes 24– hará su debut en la Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy (Torneo Federal) en el estadio Padre Martearena de Salta.

Por su parte, el conjunto que dirige Gustavo Costas será local de Independiente Rivadavia, el jueves 26 de febrero a partir de las 17.15.