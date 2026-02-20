Estudiantes venció a Sarmiento en la despedida de Eduardo Domínguez

Estudiantes de La Plata le ganó a Sarmiento de Junín 1 a 0 este viernes en el partido que marcó el final del exitoso ciclo de Eduardo Domínguez como DT del equipo Pincharrata. Al único gol del partido en el estadio Uno-Jorge Luis Hirschi lo convirtió Alexis Castro y le permitió al equipo platense celebrar en el inicio de la 6ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

La primera parte del partido mostró a ambos equipos cautelosos, conscientes de la necesidad de sumar puntos para sus respectivos objetivos. Estudiantes llegaba invicto y buscaba acercarse a la cima de la Zona A, mientras que Sarmiento necesitaba romper la mala racha fuera de casa, ya que sus únicas victorias fueron en condición de local. Ninguno logró abrir el marcador en los primeros 45 minutos, pero el complemento ofreció el momento más emotivo.

A poco de iniciada la segunda mitad, Fabricio Pérez envió un centro preciso que encontró a Alexis Castro. El mediocampista, símbolo de la trayectoria del Barba tras sus conquistas, definió con un toque y anotó el único gol del partido. El abrazo entre Puchito y el entrenador sintetizó la relación forjada en los éxitos conjuntos: La Copa de la Liga Profesional en Colón y el Trofeo de Campeones del Pincha bajo el mando de Domínguez.

Tras el gol, el clima se tornó tenso en el campo. Un cruce entre Cristian Zabala y Tomás Palacios derivó en amonestaciones a ambos, aunque la intensidad descendió durante el desenlace del juego. En lo futbolístico, ingresó el extremo colombiano Edwuin Cetré, quien atraviesa una salida inminente pero aún no confirmado su próximo club. La última etapa del encuentro entre Estudiantes y Sarmiento transcurrió sin sobresaltos y el pitazo final selló la victoria para el Pincha.

Cabe destacar que la hinchada del Pincha dejó en claro su reconocimiento al entrenador. Domínguez saludó de pie al público, que respondió con cánticos de gratitud por su labor y los cinco títulos conquistados en menos de tres años. El ambiente en las tribunas acompañó cada minuto de un encuentro en el que el resultado se volvió secundario frente a la despedida, señala Infobae.