Lisandro Martínez se quedó sin DT: Manchester United despidió a Ruben Amorim

Luego de 14 meses en el cargo, Manchester United decidió ponerle punto final al ciclo de Ruben Amorim. El portugués nunca terminó de dejar certezas acerca de su liderazgo en el club y los resultados tampoco acompañaron. Desde la institución, lanzaron un comunicado esta mañana para hacer público el hecho. “Era el momento adecuado para tomar la elección correcta”, expresaron.

Uno de los detonantes habrían sido las declaraciones del luso tras el empate 1-1 ante Leeds el pasado domingo. “Vine aquí para gestionar a Manchester United, no sólo a entrenar, eso está claro y será así los próximos 18 meses o hasta que la junta directiva decida cambiar. Yo no voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que me reemplacen”, señaló de manera contundente.

Lo cierto es que Amorim, que supo deslumbrar con Sporting de Lisboa en su llegada previa a Inglaterra, deja el equipo tras 63 encuentros de los cuales ganó 25, perdió 23 y empató en los 15 restantes, con 122 goles a favor y 114 en contra. Más allá de que los Red Devils marchan sextos en Premier League, la temporada arrancó torcida luego de que queden eliminados de la Copa de la Liga a manos de Grimsby Town de cuarta división, además de que perdieron partidos importantes frente a Arsenal y Manchester City.

Sin embargo, dejando de lado los resultados, lo que realmente marcó el ciclo Amorim fueron las polémicas con algunos de sus futbolistas, sobre todo con Alejandro Garnacho, luego del fuerte ida y vuelta que tuvieron en la final de la Europa League que el United perdió ante Tottenham y desde aquel partido en adelante.

Cabe recordar que la temporada anterior en liga, Manchester United cosechó 42 puntos y quedó en la 15º ubicación, en lo que fue la peor posición y puntuación desde 1974, además de que, en la actual, cortó una racha de 11 campañas consecutivas en competición europea.

La prensa británica nombró “escuadrón bomba” al grupo que futbolistas que integraba Garnacho junto a Jadon Sancho, Antony, Marcus Rashford y Tyrell Malacia, quienes no viajaron a la pretemporada de 2025 por pedido del entrenador luso ya que todos ellos eran transferibles. Finalmente, los cinco abandonaron el club, con el actual jugador de Chelsea como la salida más resonante.

Por ahora, quien se hará cargo del primer equipo será Darren Fletcher, un histórico exjugador formado en las Inferiores del United y que ganó cinco títulos de liga con la casaca roja en la era de Alex Ferguson.

Más allá de la situación, todo parece indicar que la capitanía del entrerriano Lisandro Martínez no cambiará, ya que viene de portar la cinta en los últimos tres partidos. De momento, no suenan reemplazantes.