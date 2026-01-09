El arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada

El fútbol argentino está conmocionado por una fuerte noticia que llegó desde Deportivo Madryn: Mauricio Nievas, uno de los arqueros del plantel profesional, sufrió un paro cardiorrespiratorio en medio de la pretemporada.

El veloz accionar del cuerpo médico, con maniobras de reanimación y el uso de un desfibrilador, permitió que recuperara la conciencia y fuera trasladado de urgencia al Hospital de la Ciudad.

A través de un comunicado, el conjunto Aurinegro dio detalles de este delicado episodio: “En la práctica matutina, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad”.

(NOTICIA EN DESARROLLO)