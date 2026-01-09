Control en el Túnel Subfluvial: decomisaron ropa, calzado y mochilas sin respaldo

En un operativo de control vial realizado en el acceso al túnel subfluvial de Paraná, sobre la Ruta Nacional 168, personal policial secuestró un cargamento valuado en aproximadamente 30 millones de pesos.

Según se informó a Ahora, el procedimiento se concretó cuando se detuvo un camión Iveco que trasladaba mercadería sin ningún tipo de documentación respaldatoria.

Entre los elementos decomisados se contabilizaron 321 mochilas de diferentes marcas y diseños, 275 pares de zapatillas deportivas, 505 unidades de indumentaria deportiva variada -entre ellas shorts, joggings, camperas, pantalones, chombas y gorras-, además de seis jarras térmicas y 100 auriculares para celular.

En total fueron 1.207 artículos secuestrados, todos sin aval legal para su transporte. La causa quedó caratulada como infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero y se dio intervención a la Administración de Recursos y Control Aduanero (ARCA) de Paraná, que continuará con las actuaciones correspondientes.