La Municipalidad de Paraná anunció que efectuará mejoras en la zona de Puerto Viejo

Este miércoles se realizó la apertura de sobres para ejecutar el proyecto denominado Zona Comunal Noroeste – Mejora de Espacio Público Puerto Viejo. Se trata de la obra correspondiente al programa Presupuesto Participativo del año 2023, por el cual los vecinos eligen dónde intervendrá el Municipio. Se presentaron tres oferentes.

La apertura de sobres se realizó en Casa de la Costa. Presentaron propuestas Cemyc, Antolín Fernández y VivirCoop. El secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad, Eduardo Loréfice, precisó que “ahora las ofertas, que están dentro del monto del presupuesto oficial, serán estudiadas y, luego, se adjudicará la obra, se firmará el contrato en febrero y ese mes podrían estar comenzando a realizar las tareas, que tienen un plazo estimado de ejecución de 120 días corridos, y el financiamiento se realiza con fondos 100% paranaenses”.

El espacio público a intervenir se encuentra entre Av. Estrada, Anacleto Medina y Cortada de Asturias y la obra contempla la ejecución de veredas, rampas y vados nuevos de hormigón, la reparación de las veredas existentes que presentan deterioro y la colocación de barandas de seguridad en el límite del arroyo.

La intervención se compone, principalmente, de veredas de circulación e ingreso al barrio, complementado por áreas de espera para acceso a medios de transporte público. Es un proyecto integral que busca mejorar la calidad de uso del espacio público de escala barrial, adecuando el acceso a las diferentes áreas y sectores de permanencia, impulsando así una configuración del territorio más equilibrada e inclusiva.