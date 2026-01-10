Copa Entre Ríos: los paranaenses salen a la cancha este sábado

La cuarta fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol masculino, primera de la segunda rueda, se pondrá en marcha este sábado por la tarde. La única actividad prevista se encuentra dentro de la Zona 1, que disputará sus dos encuentros este sábado. Además, se jugarán 14 encuentros el domingo, dos el lunes y dos el martes.

Dentro de lo que se disputará este sábado hay representación de dos instituciones paranaenses. Por un lado, Don Bosco recibirá a Arsenal de Viale a partir de las 18.30 en el estadio Dr. Carlos Federik; mientras que en el Mundialista 25 de Agosto, Unión de Crespo será anfitrión de Peñarol a partir de las 20.30.

El grupo es liderado por el Tricolor de Paraná con nueve puntos producto de sus tres victorias, mientras que el Salesiano es el escolta con seis unidades. Es por eso que para Arsenal de Viale el encuentro es importante: está actualmente tercero con tres puntos. Unión, por su lado, sabe que si no gana podría quedarse afuera en esta fecha.

Fixture | Copa Entre Ríos | Fecha 4

-Zona 1:

Sábado 10/1:

18.30: Don Bosco - Arsenal (Viale).

20.30: Unión (Crespo) - Peñarol.



-Zona 2:

Domingo 11/1:

17: Peñarol (Basavilbaso) - Newell’s (Victoria).

17.30: Juventud y Ferrocarril (Carbó) - Sarmiento (Crespo).



-Zona 3:

Domingo 11/1:

19: La Academia (Galarza) - El Porvenir (Santa Anita).

20: Defensores del Oeste (Basavilbaso) - Cultural (Crespo).



-Zona 4:

Domingo 11/1:

17.30: Urquiza (Santa Elena) - Malvinas (Federal).

20.30: Caballú (La Paz) - Camba Cuá (Santa Elena).



-Zona 5:

Domingo 11/1:

17.30: Deportivo San Marcial - Engranaje (Concepción del Uruguay).

20: Atlético Colonia Elía - Deportivo Urdinarrain.



-Zona 6:

Domingo 11/1:

19.30: Deportivo Ubajay - Parque Sur (Concepción del Uruguay).

20: Juventud Urdinarrain - María Auxiliadora (Concepción del Uruguay).



-Zona 7:

Domingo 11/1:

18: Libertad (Concordia) - Almagro (Concepción del Uruguay).

20: Rivadavia (Concepción del Uruguay) - San José.



-Zona 8:

Domingo 11/1:

18: Juventud Unida (General Campos) - Lanús (Concepción del Uruguay).

Martes 13/1:

18: Defensores de Nébel (Concordia) - Atlético Liebig.



-Zona 9:

Domingo 11/1:

19: La Bianca (Concordia) - La Florida (Chajarí).

Martes 13/1:

21: Colegiales (Concordia) - Cosmos (Federación).



-Zona 10:

Lunes 12/1:

21: Unión (Concordia) - 1° de Mayo (Chajarí).

21: América (Federación) - Independiente (Villa del Rosario).