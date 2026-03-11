Irán atacó tres buques comerciales y advirtió: “Esperen un barril de petróleo a 200 dólares”

“Prepárense para que el petróleo cueste 200 dólares el barril, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional, que ustedes han desestabilizado”, dijo Ebrahim Zolfaqari, portavoz del mando militar iraní, a Estados Unidos.

La guerra en Irán, que este miércoles entra en su día 12, hace foco en el estratégico Estrecho de Ormuz, donde varios buques cargueros han sido atacados. El ejército iraní afirmó que cualquier barco perteneciente a Estados Unidos, Israel o sus aliados que atraviese el estratégico estrecho es un blanco “legítimo”.

“Cualquier buque cuya carga de petróleo o el propio buque pertenezca a Estados Unidos, al régimen sionista o a sus aliados hostiles será considerado un objetivo legítimo”, afirmó el comando operativo central del ejército, Khatam Al Anbiya, en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Reiteró que las fuerzas armadas iraníes “no permitirán que ni un solo litro de petróleo transite” por el estrecho.

El estrecho de Ormuz, por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial, está prácticamente cerrado a medida que se extiende la guerra en Oriente Medio. Una agencia británica informó que tres barcos fueron alcanzados por proyectiles no identificados en el estrecho o cerca de él. Esto ha empujado otra vez el precio del petróleo al alza.

Este miércoles, Irán atacó por lo menos tres barcos comerciales el miércoles en todo el golfo Pérsico y apuntó al Aeropuerto Internacional de Dubai, una intensificación de su campaña de presión sobre la región rica en energía mientras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes golpeaban al régimen islámico.

“Prepárense para que el petróleo cueste 200 dólares el barril, porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional, que ustedes han desestabilizado”, dijo Ebrahim Zolfaqari, portavoz del mando militar iraní, en comentarios dirigidos a Estados Unidos con el objetivo de contribuir a los miedos de los mercados por la interrupción del suministro de energía.

Al mismo tiempo, dos drones iraníes impactaron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubai, sede de la aerolínea de larga distancia Emirates y el más concurrido del mundo para viajes internacionales. Cuatro personas resultaron heridas, pero los vuelos continuaron, dijo la Oficina de Medios de Dubai.

El mando militar conjunto de Irán anunció que comenzará a apuntar a bancos e instituciones financieras en Medio Oriente, una amenaza que pondría en riesgo especialmente a Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, sede de muchas instituciones financieras internacionales, así como a Arabia Saudita y al reino insular de Bahréin. El régimen islámico agregó que las personas de todo Medio Oriente deberían mantenerse a 1000 metros de distancia de los bancos.

Por otro lado, testigos reportaron ataques aéreos continuos en Teherán después de que Israel indicara que había reanudado su ofensiva. También se escucharon explosiones en Beirut y en el sur de Líbano luego de que Israel señalase que estaba atacando objetivos ligados al grupo terrorista Hezbollah, respaldado por la república islámica.

Ataques a los buques

Antes en el día, un proyectil impactó en un buque de carga tailandés frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz y le prendió fuego. Las autoridades buscan a tres tripulantes desaparecidos del Mayuree Naree después de que 20 fueran rescatados por la marina omaní, indicó el Departamento Marítimo de Tailandia.

Anteriormente, el buque portacontenedores One Majesty, con bandera japonesa, había sufrido daños menores por un proyectil desconocido a 25 millas náuticas (46 km) al noroeste de Ras al–Jaima, en Emiratos Árabes Unidos, según dos fuentes de seguridad marítima.

Los miembros de la tripulación se encuentran a salvo y el buque navega hacia un fondeadero seguro.

Un tercer buque, un granelero, también fue alcanzado por un proyectil desconocido a unas 50 millas náuticas al noroeste de Dubai, según informaron empresas de seguridad marítima.

El proyectil había dañado el casco del Star Gwyneth, con bandera de Islas Marshall, dijo la empresa de gestión de riesgos marítimos Vanguard, que añadió que la tripulación del buque se encontraba a salvo.

La Guardia Revolucionaria de Irán asumió la responsabilidad por al menos dos de los ataques y dijo que los navíos que deseen cruzar la zona deberán obtener “permiso” del régimen islámico.

“El barco Express Rome, de propiedad israelí y que enarbola bandera liberiana, y el portacontenedores Mayuree Naree fueron alcanzados por proyectiles iraníes y detenidos tras ignorar las advertencias de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria”, afirmó el grupo en un comunicado.

El comandante de la marina de la Guardia, Alireza Tangsiri, nombró uno de los barcos que fue golpeado, el Mayuree Naree, en una publicación en redes sociales, diciendo que había “ignorado las advertencias” y que “terminó siendo alcanzado”, y apuntó que “cualquier buque que pretenda pasar debe obtener permiso de Irán”.

Se supo que el tráfico a través del estrecho de Ormuz, una arteria clave que representa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo y gas, ha disminuido rápidamente desde que comenzó el conflicto con Irán el 28 de febrero.

Los últimos incidentes elevan, al menos, a 14 el número de barcos que han sido atacados desde que comenzó el conflicto.

El Ejército de Estados Unidos dijo el martes que había destruido 16 buques iraníes para la colocación de minas cerca del estrecho de Ormuz, aunque el presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó en publicaciones en redes sociales que aún no había reportes de que Teherán estuviera minando el paso.

Si se mina el estrecho, su limpieza podría tomar al menos semanas una vez termine el conflicto.

Algunos petroleros, que se cree están vinculados a Irán, continúan atravesando el estrecho en los llamados tránsitos “oscuros”, lo que significa que no activan sus sistemas de identificación automática (AIS, por sus siglas en inglés) que muestran su posición. Los buques que transportan crudo iraní sancionado suelen apagar sus rastreadores AIS.

La firma de seguridad Neptune P2P Group dijo el miércoles que, desde el 8 de marzo, siete barcos atravesaron el estrecho, de los cuales cinco estaban vinculados a envíos asociados a Irán. En circunstancias normales, por el estrecho pasan diariamente 100 barcos o más desde el golfo Pérsico hacia el golfo de Omán.

Por su parte, la firma de seguimiento de materias primas Kpler dijo que Irán reinició las exportaciones de crudo a través de su terminal petrolera de Jask, en el golfo de Omán. Un petrolero cargó aproximadamente 2 millones de barriles en Jask el 7 de marzo, apuntó.

Presión internacional

El régimen iraní también atacó yacimientos petrolíferos y refinerías en naciones árabes en la región, con el objetivo de generar suficientes daños económicos a nivel global como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

Los precios del petróleo se mantuvieron muy por debajo de los máximos alcanzados el lunes, pero el precio del crudo Brent, el referente internacional, continuaba siendo el miércoles alrededor de un 20% más alto que cuando empezó la guerra, y los consumidores de todo el mundo ya notan el efecto en las estaciones de servicio.

Fuentes indicaron a Reuters que la Agencia Internacional de Energía recomendaría liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas globales para estabilizar los precios, lo que sería un récord absoluto. Esto llevaría meses y equivaldría apenas al flujo de tres semanas a través del estrecho.

El alza de los precios del petróleo sacudió a los mercados financieros en todo el mundo por el temor de que una guerra prolongada pueda obstaculizar las exportaciones desde una región crítica.