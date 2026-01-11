Copa Entre Ríos: San José goleó a Peñarol en el único duelo del torneo femenino

Este sábado se disputó uno de los dos encuentros previstos por la quinta fecha de la Copa Entre Ríos de fútbol femenino. El partido que no pudo disputarse es el que debía protagonizar San Benito Paraná frente a Malvinas de la Paz en condición de visitante. El encuentro entre puntero y colista de la Zona 1 quedó postergado, por lo que habrá que esperar a la reprogramación.

El único partido que se disputó fue el protagonizado por Sportivo Peñarol de Rosario del Tala y Social y Deportivo San José. En condición de visitantes, las jugadoras del Auriazul obtuvieron una amplia victoria: golearon por 6-1 al Tricolor talense.

Magalí Camargo, María Inés Ortiz y Jésica Villalba, todas por duplicado, anotaron los tantos del triunfo de las sanjosesinas. Con 12 puntos y su participación dentro del grupo ya finalizada, las dirigidas por Tadeo Guibaudo lograron la clasificación a la próxima instancia.

Este domingo habrá cinco partidos: se disputará la actividad completa de las Zonas 2, 4 y 5, y además se llevará a cabo el partido entre Barrio Sud de Villaguay y Caballú de La Paz en el marco de la Zona 1.

Fixture | Copa Entre Ríos | Fecha 5

-Zona 1:

A REPROGRAMAR:

Malvinas (La Paz) - San Benito Paraná.

Domingo 11/1:

20: Barrio Sud (Villaguay) - Caballú (La Paz).



-Zona 2:

Domingo 11/1:

17: Santa María de Oro (Concordia) - Santa Rosa (Chajarí).

19: Los Teros (Feliciano) - Atlético Nueva Vizcaya.



-Zona 3:

Sábado 10/1:

Peñarol (Rosario del Tala) 1-6 Social y Deportivo San José.

Libre: Deportivo Urdinarrain.



-Zona 4:

Domingo 11/1:

18: La Higuera (Concepción del Uruguay) - Gimnasia (Concepción del Uruguay).

Libre: Juventud Unida (Gualeguaychú).



-Zona 5:

Domingo 11/1:

21: La China (Concepción del Uruguay) - Atlético Uruguay.

Libre: Independiente (Gualeguaychú).