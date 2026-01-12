Federal A: el entrerriano “Fede” González jugará en Olimpo

En el fútbol de ascenso en la Argentina también hubo varias salidas y llegadas de muchos futbolistas. Olimpo, hoy en el Torneo Federal A, fue uno de los que sumó experiencia con dos con pasado en Primera. En medio de la ilusión por regresar a la Primera Nacional, categoría en la que no juega desde 2019, oficializó las incorporaciones del entrerriano Federico González y del ex Patronato Christian Chimino, entre otros jugadores que ya forman parte del plantel.

El atacante nacido en Colón hace 39 años viene directamente desde la Liga Profesional, aunque con poco rodaje ya que en San Martín de San Juan disputó 10 encuentros en el Apertura, dos en la Copa Argentina y no vio minutos en el segundo semestre.

Es de recordar que antes de esta experiencia, el surgido en Independiente anduvo por Ferro, Atlético Rafaela, Tigre, Puebla, Estudiantes y Quilmes, por citar algunos.

Por su parte, el lateral derecho de 37 años viene de jugar en Comunicaciones, en la Primera B, pero cuenta con una larga trayectoria en el fútbol grande de Argentina porque vistió las camisetas de Arsenal (en dos ciclos), Temperley, Huracán y Patronato, entre muchos otros.

Sin dudas que ambos serán incorporaciones de jerarquía para la categoría, pero no son las únicas. También regresó Braian Guille, surgido en Racing y quien estuvo a préstamo en Deportivo Riestra hasta diciembre pasado, aunque no tuvo muchas oportunidades.

Al mismo tiempo, el Aurinegro oficializó como refuerzos a Agustín Bellone (Los Andes), Luciano Lapetina (Club Ciudad de Bolívar), Agustín Stancato (Cipolletti), Crisitan Geist (Atenas), Manuel Vargas (Estudiantes de Buenos Aires), Antu Hernández (Atenas), Agustín Osinaga (Deportivo Rincón) y Leandro Hertel (Defensores de Belgrano).

A su vez, Néstor Moiraghi y Pilu Lungarzo, que ya estaban en el plantel, renovaron sus vínculos y Carlos Mungo fue el elegido para asumir como entrenador esta temporada.