Infantino no dudó y eligió el Gol del Siglo de Maradona como el mejor de los Mundiales

Gianni Infantino elegió el segundo gol de Maradona a los ingleses como el mejor de la historia de los Mundiales.

Para Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no hay discusión por el mejor gol en la historia de los Mundiales de fútbol: el Gol del Siglo de Diego Armando Maradona con la selección argentina frente a Inglaterra en México 1986, en la victoria 2 a 1.

El mandamás fue consultado sobre cuál es el gol que más lo marcó en la historia de las citas mundialistas y su respuesta fue directa, sin rodeos ni matices. “El segundo de Maradona contra Inglaterra”, señaló Infantino, en referencia a la obra maestra que el Diez construyó desde mitad de cancha en el estadio Azteca.

“No podría haber marcado un gol más bonito”, agregó el dirigente suizo, que además profundizó sobre el significado de aquella jugada. “Algunos goles son simplemente inolvidables. Un momento de genialidad, creatividad y coraje que definió de qué se trata el fútbol”, sostuvo, destacando el impacto que tuvo esa acción en la historia del deporte.

El tanto, convertido en los cuartos de final del Mundial de México 1986, recorrió el mundo en segundos: Maradona dejó en el camino a medio equipo inglés con una corrida inolvidable y definió ante la salida del arquero para sellar uno de los momentos más icónicos del fútbol. Minutos antes, además, había marcado el polémico gol de la Mano de Dios, lo que convirtió a ese partido en una página irrepetible.

A casi cuatro décadas, el Gol del Siglo sigue siendo referencia obligada cada vez que se discute sobre la belleza, la audacia y la magia en una cancha. Y ahora, con el respaldo del propio presidente de la FIFA, la obra cumbre de Maradona vuelve a quedar en lo más alto: como el mejor gol en la historia de los Mundiales.