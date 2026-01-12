Vuelve la Academia de básquet de Juan Siemienczuk.

El entrenador paranaense Juan Siemienczuk regresa esta temporada 2026 con su “Academia JS” de fundamentos y desarrollo técnico de básquetbol, destinada a jóvenes jugadoras y jugadores desde la categoría U12 en adelante.

Este año la propuesta tendrá lugar en las instalaciones del Club Talleres, en principio los días miércoles y viernes de 14 a 15. En tanto que en los próximos días se anunciarán nuevos estímulos semanales.

Con una amplia trayectoria como formador y conductor de equipos a nivel local, nacional e internacional, el coach busca transmitir sus conocimientos para perfeccionar aspectos del juego y adaptarlos a las exigencias modernas de este deporte.

Para destacar que todos los jugadores del CAT (de ambos sexos) tendrán una interesante bonificación en la inscripción para la presente temporada de la Academia JS, que ofrece un espacio personalizado para trabajar en detalle fundamentos técnicos, toma de decisiones y lectura de juego.

Para información sobre inscripciones y mayores detalles comunicarse al 3435188187 (Juan).