Dos glorias del Manchester United volvieron a apuntar contra Lisandro Martínez

La crisis futbolística de Manchester United no se calmó ni aún con el triunfazo por 2-0 en el clásico ante Manchester City en Old Trafford. Esto se debe al cruce dialéctico que tuvieron el entrerriano Lisandro Martínez, actual defensor de los Diablos Rojos y una de las grandes figuras del partido, y Paul Scholes, leyenda de la institución, que ahora sumó un capítulo más.

En la previa del derby, el Colorado habló junto a Nicky Butt y se burlaron del físico del zaguero nacido en Gualeguay, que debía enfrentar a Erling Haaland, asumiendo que el noruego “lo levantaría y correría con él”, además de hacer gestos negativos y asegurar que necesitaban que regresen Matthijs de Ligt y Harry Maguire.

Con un rendimiento superlativo, Licha no se calló luego de la victoria y respondió, primero haciendo gestos de hablan con las manos y más tarde con declaraciones contra el exvolante: “A mí me da igual lo que digan. Solo me concentro en mi rendimiento, en el del equipo y lo doy todo por este club hasta el último día”, comenzó, aunque también fue más desafiante. "Puede decir lo que quiera. Ya le dije anteriormente que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea. Me da igual”, agregó.

“Alguien ha tenido un gran partido. Estoy realmente feliz por ti. El té, sin azúcar, por favor”, contestó Scholes en redes sociales, pero este lunes volvió a apuntar contra el argentino. “Cuando alguien se enoja tanto por algo en los medios o en un podcast y sale y dice ‘ven a mi casa’... Joder, madura. Si te vas a emocionar tanto porque alguien diga algo sobre ti, no deberías estar en un gran club de fútbol porque eso te pasará durante el resto de tu carrera”, disparó también Butt.

“Intercambiamos mensajes por Instagram hace un tiempo, le dejé mi número, pero no volví a escuchar de él”, prosiguió el Colorado Scholes.

“Recibí muchísimas críticas cuando jugué en el United y el Newcastle, pero la semana siguiente te aplauden. No hay ningún problema personal entre nosotros y Martínez, ninguno”, aseveró.

Y elogió su rendimiento ante el City. “Las críticas inspiran, creo que debemos atribuirnos parte del mérito por la actuación de Martínez el sábado. Ha tenido un partido brillante, pero cuando empiezas a hablar y a gritar, este juego tiende a venir y morderte el trasero”, concluyó.

No es la primera vez que Paul Scholes y Lisandro Martínez tienen un entredicho público. Días después de haber sufrido la dura lesión de ligamentos, el Colorado declaró que “incluso cuando está bien físicamente no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League” a lo que el entrerriano respondió en un posteo de TyC Sports: “Cómo le duele al mufa este, lo tirás en Argentina y no sobrevive”.