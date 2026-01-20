Sebastián Báez logró un gran triunfo en el Abierto de Australia.

El tenista argentino Sebastián Báez, 36 en el ránking ATP, pasó a segunda ronda del Australian Open este martes, tras derrotar en un reñido y largo encuentro, que duró más de tres horas, al francés Giovanni Mpetshi Perricard, 61 del mundo, por 6-4, 6-4, 3-6, 7-6(4) y 6-3.

En la siguiente instancia, el argentino enfrentará al italiano Luciano Darderi, 25 del mundo. Ante el galo, necesitó de tres horas y 11 minutos de juego para lograr la victoria.

El duelo estuvo marcado por el potente servicio del tenista francés, que conectó 30 saques directos, y por la solidez de Báez desde el fondo de la pista. El argentino supo gestionar los momentos de mayor presión, especialmente en el cuarto set, donde se mostró firme en el desempate para evitar que el partido se prolongara aún más.

En el quinto set, Báez consiguió quebrar el saque de su rival en un momento clave, tomó la delantera y sostuvo la serenidad necesaria para cerrar el partido con su servicio.

El triunfo le permitió al argentino avanzar a la segunda ronda luego de protagonizar uno de los partidos más extensos y exigentes de la jornada en Melbourne.

“Estoy mejor físicamente. Pasé algún tiempo con problemas y no jugaba al 100%, pero seguí jugando y eso me dio más fuerza mental”, analizó tras el encuentro.

Y agregó: “Tuve la oportunidad de cerrar el partido antes pero no pude. Es un gran jugador y tiene su mérito. Aproveché una rotura que no esperaba en el quinto set”.