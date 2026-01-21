Básquet: Tomás de Rocamora hizo los deberes y festejó ante La Unión

Tomás de Rocamora jugó una gran partido y bajó a La Unión de Colón por la Liga Argentina de Básquet.

En un partido de cierre caliente, Rocamora derrotó a La Unión de Colón (83-77) por la Conferencia Sur de la Liga Argentina. El Rojo sacó 20 puntos en el último cuarto, supo aguantar la remontada del rival y se quedó con el clásico. Valentino Occhi y Lucio Longoni fueron los más efectivos.

Occhi fue el más efectivo con 16 puntos y 7 rebotes, también sumó 16 Franco Maeso mientras que Fernández aportó 12 y Santini 11. En la visita, Caire fue goleador con 21 unidades y Longoni el mejor con un doble doble de 10 puntos y 14 tableros.

El primer tiempo

Tomás de Rocamora consiguió el objetivo de ganarle a un rival durísimo, que venía en el podio de los mejores de la Conferencia Sur y al que puso incómodo toda la noche con un gran trabajo colectivo. La Unión solo pudo estar adelante en el 0-3 inicial con puntos de Acuña, pero después corrió siempre desde atrás, por momentos enredado y confundido. Rocamora, en cambio, fue de a poco; con un Fernández activo se puso 15-7 y cerró el primer chico 22-16.

En la continuidad hubo un excelente ingreso de Valentino Occhi, Maeso pesó en la pintura y Martín Guastavino pidió minuto cuando el tablero quedó 34-25.

El complemento

En los primeros 10 minutos Caire fue valioso para la visita, pero luego paró de aportar y con algunas apariciones de Acuña el rival logró quedar cerca de cara al segundo tiempo (40-33).

Rocamora planteó un escenario que quizá La Unión no esperó y que fue una rotación con mucha presencia de juveniles. Ya estaba más que bien Santini y se sumaron Mangioni (cinco puntos) y Ferreyra Bonnin para seguir aumentado la renta. Rocamora sacó ventaja de 13 que se achicó gracias a un triple de Longoni sobre el cierre (61-51).

Con nuevas apariciones de Occhi y el aporte de Carnovale fue el local que inició mejor el último cuarto y un aturdido La Unión quedó abajo 75-55. Pero, lejos de verse resuelto el trámite, el elenco de Colón empezó a descontar con Caire, Longoni y Henriques.

En el momento más flaco del Rojo, con muchas idas fallidas a la línea, el partido quedó 80-77. El último minuto fue frenético, Caire sumó una técnica y luego salió por faltas. Aun así el juego no se resolvió hasta que Gendry Correa fue a la línea y sumó los dos libres que sus compañeros venían fallando.

Con esa pizca de angustia que también siempre está, Rocamora lo terminó ganando, festejando y compartiendo con su gente.