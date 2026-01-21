Fórmula 1: Colapinto salió a la pista con Alpine por primera vez en 2026

El argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine, que presentará su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1 el viernes en Barcelona, sorprendió a todos al salir a la pista en el Circuito de Cataluña. Fue para un ensayo de Test of Previous Cars, una prueba privada que se realiza con vehículos que tengan al menos dos años de antigüedad.

De esta forma, el pilarense de 22 años volvió a una pista por primera vez desde el 7 de diciembre, fecha en la que se corrió el Gran Premio de Abu Dhabi, último de 2025, y se adelantó un paso el inicio de la pretemporada.

La actividad oficial del Gran Circo iniciará con los test privados de Barcelona, que se abrirán el lunes 26 y terminarán el viernes 30 de enero. En estos días, la actividad comenzará entre las 5 y las 6 de la madrugada de Argentina (9 y 10 de España) y se extenderá hasta que el sol se oculte.

El desafío de todos los equipos será conseguir la mayor cantidad de datos posibles para comprender mejor sus monoplazas, que sufrirán un cambió rotundo en su reglamento. Por el momento, la escudería francesa no anunció su programa de trabajo.

Por otra parte, Alpine presentará el A526 en una embarcación, debido a que uno de los principales sponsors del equipo se dedica a realizar viajes por el océano. Por este motivo, también se espera que predomine la pintura azul por encima de la rosa.

En sintonía con el periodista Dario Coronel, la escudería con sede en Enstone tendría la intención de realizar Filming Day (día de grabación) antes de que comiencen las pruebas compartidas en Montmeló, por lo que solo quedaría la chance de hacerlas el sábado 24 o el domingo 25 de enero.

Lo que resta saber al respecto es si el flamante monoplaza será pilotado por Pierre Gasly o por Colapinto, ya que supondría un primer contacto con el modelo y una leve ventaja sobre su compañero.