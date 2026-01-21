Tomás de Rocamora calienta motores para 2026 e intentará cosechar triunfos

Con el comienzo del nuevo año, la atmósfera en el básquet de Entre Ríos es de optimismo renovado. Tomás de Rocamora considera que el 2026 no es simplemente un número en el calendario, sino el marco de una planificación audaz cuyo objetivo es afianzar al Rojo de Concepción del Uruguay entre los primeros puestos de la Liga Argentina.

El equipo ha empezado a delinear un plan de acción en el que la competitividad y el desarrollo de sus talentos son los principales actores, con una plantilla equilibrada y la mística intacta de su estadio.

Un inicio de año con la mirada puesta en lo alto

Después de la pausa por las fiestas, el equipo uruguayo volvió a entrenar con una intensidad que ya está mostrando resultados. Sin embargo, Rocamora ha tenido un comienzo de año bastante accidentado. Pero esta situación no debe mermar la moral del conjunto, sino que debe servir como inspiración y punto de partida de cara al resto de las competiciones y partidos que están por venir.Para afrontar la exigencia de la Conferencia Sur, el entrenamiento físico ha sido un soporte fundamental. El cuerpo técnico ha hecho esfuerzos para optimizar la rotación del banco, lo que posibilita que el equipo conserve un ritmo elevado a lo largo de los cuatro periodos.

Esta frescura física ha jugado un papel clave en los finales de juego, donde la precisión y el temple han posibilitado que los entrerrianos se inclinen a su favor.

La evaluación de las tendencias actuales y del juego

Hoy en día, el monitoreo del rendimiento en los deportes ha progresado debido a la tecnología y a que se puede acceder a estadísticas en tiempo real. Los seguidores no solo gozan del espectáculo en el Paccagnella, sino que además se involucran activamente en el análisis previo por medio de las apuestas online, una tendencia que ha aumentado junto a la pasión por el baloncesto nacional.

Esta interacción posibilita que los aficionados se adentren en el entendimiento de las plantillas y las rachas ganadoras, lo que mejora la experiencia de cada jornada.

Aspectos esenciales de la temporada 2026

Para comprender la situación actual del club, es fundamental resaltar los tres pilares en los que se basa este proyecto:

* Sentido de pertenencia: la decisión de confiar en basquetbolistas locales y jóvenes talentos del club que ya están familiarizados con la responsabilidad de llevar la camiseta roja.

* Fuerza en el hogar: transformar a Concepción del Uruguay en una plaza impenetrable para cualquier oponente de la misma categoría.

* Perspectiva a largo plazo: un plan institucional que se enfoca en la infraestructura y el baloncesto formativo, y que va más allá de los resultados inmediatos.

Lo que se espera de aquí en adelante es mantener la constancia durante los próximos meses. El Rojo, con el plantel ya armado y una idea de juego definida, se perfila como un equipo que será complicado de vencer, que tiene la capacidad de luchar cada posesión y de obsequiar a su afición un 2026 lleno de felicidad en el parqué.