Homicidio en la cárcel de Paraná: los hermanos Miño están acusados el crimen de Siegfried

Dos hermanos internos de la Unidad Penal N° 1 de Paraná están acusados de haber cometido el crimen de Martín Luciano Siegfried, el joven de 26 años que murió este viernes tras una supuesta pelea dentro del penal. Según supo ANÁLISIS, ambos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales y quedaron a disposición de la Justicia. A su vez, en las inmediaciones de la UP familiares de la víctima se manifestaron y reclamaron acceso a las cámaras de seguridad, ya que afirman que el joven fue asesinado mientras dormía.

Los internos que reconocieron ser los autores del homicidio son Raúl Miguel Ángel Miño, de 26 años, y Luis Rafael Miño, de 23. Ambos fueron condenados por otros crímenes en un juicio abreviado en 2024. La investigación está a cargo de la fiscal Patricia Yedro, de la Unidad de Delitos Complejos.

El hecho se produjo alrededor de las 14.30, cuando, según la versión policiales, se registró un violento enfrentamiento entre internos. Según se informó, el conflicto comenzó tras el ingreso de un grupo de presos a uno de los pabellones y derivó en una riña generalizada.

Durante la pelea intervino personal del Servicio Penitenciario para separar a los internos. En ese momento advirtieron que uno de ellos, identificado como Martín Luciano Siegfried, presentaba graves heridas y perdía abundante sangre.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital San Martín de Paraná, donde ingresó al shock room. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció poco después como consecuencia de las graves lesiones sufridas. De acuerdo a los primeros informes, presentaba cinco heridas de arma blanca.

Siegfried tenía 26 años y formaba parte del clan familiar conocido como “los Pestaña”, varios de cuyos integrantes cumplen condenas por distintos delitos en la misma unidad penal.

Tras el hecho, los hermanos Miño fueron señalados como autores del ataque, por lo que fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales mientras continúa la investigación judicial.

Incidentes

Anoticiados del homicidio, familiares de la víctima se manifestaron en las inmediaciones de la cárcel. Quemaron cubiertas e insultaron al personal del Servicio Penitenciario, que trató de disuadirlos. Algunas mujeres sostuvieron que Siegfried fue asesinado mientras dormía y reclamaron acceder a las imágenes internas de la Unidad Penal.





Los Miños, condenados en 2024

El 10 de septiembre de 2024, los hermanos Raúl Miguel Ángel Miño y Luis Rafael Miño se declararon culpables de homicidio durante una audiencia de juicio abreviado realizada ante el juez Rafael Cotorruelo. Raúl admitió su responsabilidad en dos asesinatos: el de Miguel Ángel Segovia, ocurrido el 30 de agosto de 2022 en el Volcadero municipal, y el de Oscar Darío Romero, cometido el 16 de junio de 2019 en el barrio Humito. Por su parte, Luis Rafael reconoció únicamente su participación en el homicidio de Segovia.

Como resultado del acuerdo judicial, Raúl Miño aceptó una condena de 20 años de prisión efectiva por ambos crímenes, mientras que Luis Rafael recibirá 8 años y medio de cárcel por su participación en el asesinato de Segovia.

El homicidio de Miguel Ángel Segovia (67) ocurrió durante la madrugada del 30 de agosto de 2022. La víctima, trabajador del Volcadero municipal, había ido al lugar a recolectar cartones cuando se produjo una discusión con los hermanos Miño. Según la investigación, ambos lo atacaron violentamente, provocándole fracturas en el cráneo y heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo.

En cuanto al crimen de Oscar Darío Romero (50), ocurrido en su vivienda del barrio Humito, la investigación fue más compleja debido a la falta de testigos directos. Sin embargo, en la escena se hallaron evidencias como una cerradura rota, un cuchillo con sangre y prendas con rastros biológicos. La autopsia reveló que la víctima murió por una hemorragia masiva tras recibir múltiples puñaladas, y posteriormente se encontraron huellas dactilares y muestras de Raúl Miño, lo que permitió confirmar su participación en el asesinato.