Un violento robo en Concepción del Uruguay dejó a una mujer con graves lesiones

Un violento robo en Concepción del Uruguay es investigado por la Policía de Entre Ríos luego de que una mujer resultara con lesiones de gravedad tras ser interceptada por dos hombres que se desplazaban en motocicleta. El episodio ocurrió en una zona de ripio ubicada en las afueras de la ciudad, cerca de la intersección con calle Uncal.

De acuerdo a los primeros datos del caso, el hecho se registró el miércoles alrededor de las 21:50. En ese momento, la mujer de 41 años fue abordada por los sospechosos mientras transitaba por el lugar.

La situación derivó en un forcejeo que provocó la caída de la víctima sobre el camino de ripio, lo que le generó lesiones importantes que motivaron su traslado de urgencia al Hospital Justo José de Urquiza.

Lesiones graves tras la caída

Según se informó desde el ámbito médico, las heridas que sufrió la mujer estuvieron vinculadas a la fricción producida por la caída sobre la superficie del camino.

Como consecuencia de esas lesiones, los profesionales de la salud debieron realizar la amputación del dedo anular de su mano izquierda durante la atención hospitalaria.

El estado de la víctima generó preocupación debido a la gravedad de las heridas que sufrió en el marco del violento robo en Concepción del Uruguay, ocurrido durante la noche del miércoles.

Avanza la investigación policial

Tras el episodio, se inició una investigación judicial bajo las directivas del agente fiscal Eduardo Santos, quien tomó intervención en el caso y se hizo presente en el lugar donde ocurrió el ataque.

Personal de la División Policía Científica llevó adelante tareas de relevamiento en la escena del hecho con el objetivo de reunir elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Además, la División Investigaciones comenzó a analizar registros de cámaras de seguridad de la zona y otras pruebas recolectadas que podrían aportar datos para identificar a los responsables.

Mientras tanto, la Policía de Entre Ríos continúa con las diligencias para avanzar en el esclarecimiento del violento robo en Concepción del Uruguay y dar con los autores del ataque.