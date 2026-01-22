Fórmula 1: Alpine compartió las primeras imágenes del auto que manejará Colapinto

La cuenta regresiva ya está en marcha y los motores de Alpine se escuchan rugir a lo lejos, a horas de un evento poco convencional. En vísperas de la presentación oficial, prevista para este viernes a las 8.30, la escudería francesa publicó una serie de imágenes que anticipan cómo será el A526, el monoplaza al que se subirá Franco Colapinto en la próxima temporada de la Fórmula 1.

El escenario elegido no pasa desapercibido: la revelación se realizará a bordo de un crucero que navegará por el Mar Balear, frente a la costa de Barcelona. Allí se conocerá en detalle el renovado auto que utilizarán el piloto argentino y su compañero Pierre Gasly en el campeonato 2026.

Las fotos compartidas mantienen el misterio, con iluminación baja y encuadres cerrados, aunque permiten detectar algunos cambios estéticos relevantes. Uno de los más llamativos es el color del halo, la estructura que protege la cabina del piloto. Este aparece pintado de un rosa intenso y, según se desprende de uno de los videos, será un tono que resaltará en varios rincones del coche.

El diseño no se limitará a un solo color. También habrá presencia de un azul eléctrico, más oscuro que el utilizado en la temporada anterior, cuando predominaba un celeste claro. Esa combinación marcaría una evolución visual respecto al monoplaza del 2025.

Hubo otro detalle no pasó inadvertido para los fanáticos: en uno de los posteos de días atrás, el flamante A526 aparece cubierto por una tela y rodeado por vehículos de calle de la marca. Tres de ellos son azules y uno plateado, una elección que muchos interpretaron como una pista sobre la paleta definitiva.