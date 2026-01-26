“Gracias, papá”, expresó el gualeyo Lisandro Martínez tras un emotivo abrazo

El gualeyo Lisandro Martínez protagonizó un tierno momento con su padre en la victoria del Manchester United sobre el líder Arsenal por 3 a 2 y este lunes lo compartió con un posteo de Instagram. Consumado el triunfo de los Diablos Rojos por la Premier League, el futbolista entrerriano se acercó a una tribuna del Emirates para abrazarse con Raúl “El Gringo” Martínez.

Tras saltar un cartel de publicidad, el defensor de la selección argentina de fútbol bicampeona de América y campeona del Mundo celebró con su papá, quien se mostró con una bandera argentina con la cara de su hijo estampada. Tanto Licha como su padre se mostraron visiblemente emocionados por el momento.

“Gracias, papá”, escribió el zaguero formado en los clubes Urquiza y Libertad de Gualeguay, al puiblicar el video del encuentro de este domingo en un clásico muy disputado. Si bien anotó en contra de su valla el primero de los goles del local, el Carnicero pudo celebrar un triunfo clave en la recuperación de su equipo.

La figura del padre para Lisandro Martínez ha sido clave para su carrera, ya que fue quien le demostró cómo el esfuerzo tiene recompensa. De hecho lo llevó a trabajar como albañil cuando transitaba su camino formativo como futbolista.

"Tuve dos oportunidades de irme de casa cuando era más joven, pero era muy pequeño. Soy alguien a quien le gusta estar cerca de su familia. Y se suponía que me iba a ir a vivir a una residencia en otra ciudad. Y era muy joven. Y en ese momento, no estaba bien", reconoció al recordar aquellos momentos.

"Tenía unos 13 años. Muy joven. Y mis padres me confrontaron. Mi padre trabajaba como albañil en aquel entonces y me dijo que si no iba a jugar al fútbol, no iba a llegar a nada, que debía comparar el fútbol con ser albañil y muchas otras cosas. Así que planteó ese escenario y una vez mi padre me llevó con él", confesó sobre su etapa previa a su llegada a Newell’s.