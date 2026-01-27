Fútbol: Lucas Menossi se convirtió en la tercera cara nueva de Unión de Santa Fe

El mediocampista que supo ser campeón con Tigre firmó contrato por un año con el Tatengue.

Lucas Menossi superó la revisión médica y este martes, además de entrenar con sus compañeros, firmó contrato con Unión de Santa Fe para la presente temporada de la Liga Profesional de Fútbol. El mediocampista central quedó vinculado al Tatengue hasta diciembre de 2026, tras su paso por Belgrano de Córdoba.

Menossi se sometió al chequeo médico en el Sanatorio Santa Fe, luego de haber sido presentado al resto del plantel de Leonardo Carol Madelón. De esta manera, el DT cubre un puesto clave tras la salida de Mauricio Martínez.

Ahora ya son tres los refuerzos del Rojiblanco para el presente Torneo Apertura: el ex Tigre, San Lorenzo, Universidad Católica de Chile y Belgrano; el exPatronato Matías Mansilla (arquero) y el volante Brahian Cuello.

De todas maneras, Menossi no estaría en el primer equipo de Unión que visitará a Lanús (último campeón de la Copa Sudamericana) este jueves desde las 19.15 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la segunda fecha del campeonato.

En principio, Rafael Profini se recuperó de una molestia y estará disponible. Sin embargo las dudas pasan por el nivel de Franco Fragapane: Palavecino o Del Blanco (pasaría a mitad de cancha) son candidatos. Las otras opciones son la inclusión de Palacios como volante por izquierda y Misael Aguirre por derecha.

El 11 probable para el partido del jueves: Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco o Bruno Pittón; Palacios, Mauro Pittón, Profini y Del Blanco, Fragapane o Palavecino; Tarragona y Colazo.