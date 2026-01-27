Miguel Fullana a la espera de la final: “Juventud intenta jugar siempre y es un equipo solidario”

El DT festejando con los jugadores en San Justo tras el pase a la final (Foto: Mauri Ríos).

Miguel Fullana habla desde el lenguaje equilibrado. No suelta frases histriónicas y mantiene la serenidad en el vocabulario. Es el técnico de Juventud Unida de Gualeguaychú, elenco que el domingo desde las 21, recibirá a Sportivo Ben Hur de Rafaela, por la final de ida Torneo Regional Federal Amateur.

Sabe de las presiones en el juego, pero las acepta. Porque al margen que es un trabajo, hay pasión.

Fullana sabe de situaciones límites en el fútbol. Como jugador, por ejemplo, siendo el marcador lateral izquierdo de aquel Newell’s de Bielsa campeón 1991 en La Bombonera derrotando por penales al Boca de Tabárez. O en los dos anteriores procesos en el propio club entrerriano cuando defendió la categoría en 2006 (Atlético Paraná) y 2019 (Sportivo Las Parejas) para no bajar del Federal A.

“Ahora hay otra dirigencia”, menciona sobre la comisión directiva que encabeza Cristhian Gómez. No ingresa en detalles, pero evidentemente señala un salto de calidad. “Llegué el año pasado para coordinar el fútbol e ir armando el proyecto del Regional, la idea es volver a las fuentes, a las raíces”, explica alentando la idea del “largo plazo” que muchas veces se menciona a la firma del contrato.

Dirigencia y entrenador entienden que era el momento. Juventud Unida (al igual que su próximo rival) estaba en la B Nacional, descendió, no se pudo sostener en el Federal A y ahora trata de resurgir desde el Regional.

Capacidad propia, respeto al rival

En Ben Hur respetan a Juventud y en Juventud a Ben Hur. Ambos saben que cuentan con virtudes y el ganador será el que pueda usufructuar los errores del otro.

“Ben Hur viene del Federal, tiene una estructura sólida y un técnico de jerarquía (Carlos Trullet). Juventud intenta jugar bien la pelota cuando puede, es sólido y un equipo solidario, en todas sus líneas”, analiza Fullana.

El equipo sacó una dura llave semifinal ante Sanjustino y el DT lo sabe. “No hay rivales fáciles en los cruces y nos preparamos al respecto, al margen de las dudas por los inconvenientes que ocurrieron y del que uno trata de abstraerse, porque son cuestiones que nos sobrepasan. En estas llaves todo es parejo e incierto”, recalca refiriéndose también a los partidos suspendidos ante Lanús de Concepción del Uruguay y Depro de Pronunciamiento.

Como una frase lógica esperando el juego del domingo afirma que “vamos a atacarlo, aprovechando nuestras virtudes. Pero será una serie muy dura y difícil para los dos. Igual creo que el domingo será un partido muy táctico”, argumentó.

El manejo psicológico de la ansiedad

En el Regional Amateur no hay mañana. El que pierde se vuelve a casa: “Ese tema lo trabajamos con una psicóloga, para que nos dé herramientas para calmar la ansiedad. Es un torneo complicado, donde en cualquier momento te quedás afuera. Y tenés que manejar la expectativa de los hinchas porque adónde vas en Gualeguaychú te dicen ‘hay que ascender’. La labor es complicadísima, pero con el tiempo aprendí a disfrutar un poco, porque siempre estará la presión, el querer mejorar. Pero perdés y te quedás sin trabajo. Es todo muy volátil. El fútbol es así. Es una silla eléctrica, son trabajos que se viven así”.

Cada uno atiende su juego. Fullana está bien parado en su función y cree en la solidaridad de su equipo para hacer frente la final que viene. Con la marca de Bielsa como jugador y con su propio fuero de entrenador de ascenso en su espalda.