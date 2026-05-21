Concejal de JxER de Concepción del Uruguay denunció al intendente por “amenazas”

La concejal uruguayense Karina Percara (JXER) radicó este jueves al mediodía una denuncia en el Ministerio Público Fiscal (MPF) contra el intendente José Lauritto (PJ) a raíz de una situación ocurrida el miércoles durante una actividad institucional que tuvo lugar en el auditorio Carlos María Scelzi.

En la denuncia a la que accedió ANÁLISIS, la edil contó que a las 10 de este miércoles acudió al auditorio Sclezi a presenciar un acto de entrega de escrituras de viviendas por parte de funcionarios del gobierno provincial.

En ese marco, antes de que comenzara el acto, narró que estaba reunida con José Antonio Artusi y Gabriel Bochatay, ambos funcionarios del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), cuando llegó Lauritto.

“Estábamos entre las sillas y el palco charlando cuando Bochatay le dijo al intendente que había que realizar unas obras para poder solucionar cuestiones de viviendas en barrios de la ciudad, a lo cual Lauritto le contestó que estaba complicado. Bochatay le dijo que era una de las ciudades donde más asfalto se está haciendo en la provincia y yo acoté: y eso que no estamos usando la planta asfáltica”, precisó Percara ante el secretario de Coordinación del MPF, Juan Agustín Perinotto, que recepcionó la denuncia.

De acuerdo al relato de la concejal, Lauritto la miró, la señaló con el dedo y le expresó: “Ya te dije que vos nos sos auditora. Sos concejal. Más vale que te presentes como candidata a intendente. Presentate. Te voy a seguir todos los días para que te presentes y si perdés te retirás de la política”.

Acto seguido, según Percara, el presidente municipal le dijo “en tono amenazante” que era “una loquita” y que “se cuidara”, ante lo cual ella le preguntó si la estaba amenazando. “Lauritto me miró y se quedó callado, mientras Artusi trataba de calmarlo y le decía ‘pará Pato, parala’ porque estaba exaltado”, continuó. Luego, según figura en la denuncia, el intendente le pidió disculpas

Percara contó también en sede judicial que escucharon la situación el diputado provincial Silvio Gallay (JxER) y otros dirigentes y empleados. “En la discusión escuché algo relacionado con una alfombra y fue Gallay quien me dijo que Lauritto había dicho que si seguía así iba a ponerme debajo de la alfombra”, acotó la edil, quien pidió dejar asentado que “no es la primera vez” que Lauritto la cuestiona públicamente en su rol de concejal.

“Cuando fue la polleada de Fepasa, delante del gobernador Rogelio Frigerio, también me dijo que yo no era auditora, sino concejal. Por todo lo expuesto considero que me amedrentó y me sentí amenazada”, finalizó Percara.