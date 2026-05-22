Ingresa este viernes al Senado el proyecto de reforma previsional

El proyecto de reforma previsional que impulsa el Poder Ejecutivo ingresará al Senado este viernes en horas del mediodía, según confirmaron a ANÁLISIS fuentes de la Casa Gris. El texto final es producto del debate con los gremios de estatales, sobre la base de los vectores elaborados por el gobierno.

El proyecto será ingresado por la mesa de entradas de la cámara alta y se espera que tome estado parlamentario en la sesión ordinaria de la semana que viene.

Fuentes legislativas informaron a este medio que hay discrepancias respecto a las comisiones a las que sería girado. Mientras que el oficialismo quiere que vaya a la de Legislación General -que preside la senadora Nancy Miranda (PJ-Federal)- y a la de Presupuesto -que lidera Gustavo Vergara (JxER-Diamante)-, desde la bancada del PJ se pretende que también se debata en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Juan Pablo Cosso (PJ-Villaguay).